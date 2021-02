لاہور (ڈیلی پاکستان آن لائن) پاکستان سپر لیگ (پی ایس ایل) میں شرکت کرنے کیلئے پشاور زلمی کے ہیڈ کوچ ڈیرین سیمی کراچی پہنچ گئے ہیں۔

تفصیلات کے مطابق رواں ماہ کی 20 تاریخ سے شروع ہونے والی پی ایس ایل چھ میں شرکت کیلئے غیر ملکی کرکٹرز اور آفیشلز کی پاکستان آمد کا سلسلہ جاری ہے۔ ویسٹ انڈیز سے تعلق رکھنے والے پشاور زلمی کے ہیڈ کوچ ڈیرن سیمی کراچی پہنچ گئے جنہوں نے پاکستان آمد کیساتھ ہی مداحوں کیلئے پیغام بھی جاری کیا۔

پاکستانیوں میں بے انتہا مقبول ڈیرن سیمی نے اپنے ویڈیو پیغام میں سلام کرتے ہوئے کہا کہ اسلام و علیکم پاکستان، پی ایس ایل اور پشاور زلمی کا ایک بار پھر حصہ بننے پرخوشی ہے، بطور کوچ پرجوش ہوں،کرکٹ کو انجوائے کریں لیکن ماسک پہن کر، اس کے علاوہ احتیاط بھی کریں۔

