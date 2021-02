’کہیں پہ نگاہیں، کہیں پہ نشانہ‘ محمد عامر نے سرفراز کو جواب دینے کے بہانے محمد حفیظ سے پرانا ’حساب‘ چکتا کر دیا ’کہیں پہ نگاہیں، کہیں پہ نشانہ‘ محمد عامر نے سرفراز کو جواب دینے کے بہانے ...

سورس: Twitter

لاہور (ڈیلی پاکستان آن لائن) پاکستان کرکٹ ٹیم کے فاسٹ باﺅلر محمد عامر نے وکٹ کیپر بلے باز محمد رضوان کی تعریف کرنے پر سرفراز احمد کو جواب دیتے ہوئے محمد حفیظ کو نشانے پر رکھ لیا۔

تفصیلات کے مطابق جنوبی افریقہ کے خلاف پہلے ٹی 20 میچ میں شاندار سنچری سکور کرنے پر قومی ٹیم کے آل راؤنڈر محمد حفیظ نے رضوان کی تعریف کرتے ہوئے کہا کہ آپ چمکتے ہوئے ستارے ہیں لیکن مجھے حیرت ہوتی ہے کہ آپ کو کب تک یہ ثابت کرنے کی ضرورت ہے کہ آپ کرکٹ کے تمام فارمیٹس میں پاکستان کے نمبرون وکٹ کیپر بیٹسمین ہیں۔

Congratulations @iMRizwanPak on scoring T20 ????????????????????. U r a Star shining star ???? Wonder how long u need to prove that u r NO1 wicketkeeper/Batsman in pakistan in all formats of the game. Just asking ???????? pic.twitter.com/e5fSNIaCmN — Mohammad Hafeez (@MHafeez22) February 11, 2021

محمد حفیظ کی جانب سے تعریفی ٹویٹ پر قومی ٹیم کے سابق کپتان اور وکٹ کیپر بلے باز سرفراز احمد بھی میدان میں آ گئے جنہوں نے جواب میں کہا کہ حفیظ بھائی صاحب! امتیاز احمد سے لے کر کامران اکمل اور اب محمد رضوان تک جو بھی پاکستان کیلئے کھیلا وہ نمبر ون ہی رہے ہیں اور اسی کے مطابق ان کی عزت کی جاتی ہے۔

Hafeez bhai Sb, whoever has played for Pakistan from Imtiaz Ahmed, Wasim Bari, Tasleem Arif to Saleem Yousuf and from Moin Khan, Rashid Latif to Kamran Akmal and even Rizwan right now has always been number ONE for the country and have been respected accordingly. https://t.co/dF7BScOurl زلزلے کے جھٹکے، این ڈی ایم اے نے ایمرجنسی سروسز ہائی الرٹ کر دیں — Sarfaraz Ahmed (@SarfarazA_54) February 12, 2021

اس دوران پاکستان کرکٹ بورڈ (پی سی بی) اور خاص طور پر قومی ٹیم کے کوچز وقار یونس اور مصباح الحق سے ناراض قومی ٹیم کے سابق فاسٹ باﺅلر محمد عامر بھی حفیظ سے بدلہ لینے کیلئے میدان میں کود پڑے اور اپنی ٹویٹ میں کہا ’بابو! آپ بھی پاکستان میں نمبر ون وکٹ کیپر بیٹسمین ہیں اور آپ کی کپتانی میں ٹی 20ٹیم دو سال نمبر ون رہی اور سب سے بڑھ کر چیمپینز ٹرافی پاکستان آئی، آپ پاکستان کا فخر ہیں اور مزے کی بات لوگوں کا کام ہے فضول باتیں کرنا لہٰذا انجوائے کریں۔‘

babu u also a number 1 wicketkeeper batsman in Pakistan or ap ki hi captain the jab team 2 saal team no 1 rhi in t20 or sab se bar kar champions trophy so u are pride of Pakistan big respect or maze ki bat logon kam hai awein ka bolna so enjoy bro???????????????? — Mohammad Amir (@iamamirofficial) February 13, 2021