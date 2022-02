آئی پی ایل ڈرافٹنگ میں شاہ رخ کی جگہ آریان کی شرکت، ساتھ میں شریک لڑکی دراصل کون ہے؟ پتہ چل گیا

ممبئی (ویب ڈیسک) انڈین پریمیئر لیگ (آئی پی ایل) کے رواں سال کے سیزن کیلئے کھلاڑیوں کی ڈرافٹنگ کی تقریب میں کولکتہ نائٹ رائیڈرز کے مالک و بالی وڈ سپر سٹار شاہ رخ خان کی جگہ ان کے بیٹے آریان خان اور بیٹی سہانا خان نے شرکت کی۔آریان کے ساتھ ساتھ کولکتہ نائٹ رائیڈرز کی مشترکہ مالک جوہی چاؤلہ کی بیٹی جھانوی مہتا بھی شریک ہوئی۔

رواں سال آئی پی ایل کیلئے کھلاڑیوں کی ڈرافٹنگ کی تقریب بینگلورو میں ہو رہی ہے جس میں کولکتہ نائٹ رائیڈرز کے مالک شاہ رخ خان شریک نہیں ہیں تاہم ان کی جگہ بیٹے آریان خان اور بیٹی سہانا نے نیلامی میں شرکت کی۔

A crash course in #IPLAuction strategies from the CEO to our Gen-Next ⏭ @VenkyMysore #AryanKhan #SuhanaKhan #JahnaviMehta #GalaxyOfKnights pic.twitter.com/WqWNuzhpJt

منشیات کیس میں ضمانت کے بعد آریان کی یہ پہلی عوامی تقریب میں شرکت ہے اور اس کی ویڈیوز اور تصاویر سوشل میڈیا پر تیزی سے شیئر ہو رہی ہیں۔

وہیں شاہ رخ خان کی اہلیہ گوری خان نے بھی کھلاڑیوں کی نیلامی کی تقریب میں شریک بیٹے اور بیٹی کی تصویر انسٹا گرام کی سٹوری پر لگائی اور ساتھ ہی خوشی کا اظہار کیا۔

اس کے علاوہ جوہی چاؤلہ نے بھی تقریب میں شریک آریان، سہانا اور اپنی بیٹی کی کھلاڑیوں کے ساتھ تصویر لگا کر نیلامی پر شکریہ ادا کیا۔

Welcoming our KKR players, Shreyas Iyer, Pat Cummins, Nitish Rana & our bunch of young owners Aryan, Suhana and Jahnavi ..!!! Thank you Venky and allllll our KKR staff ???????????????????????????????? .Super grateful ????????????and Super happy ????????????…!!????????#AryanKhan #SuhanaKhan #JahnaviMehta pic.twitter.com/Fh81zRnrdP