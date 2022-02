انڈین فین نے  ماہرہ خان سے پروپوز کرنے کی اجازت  مانگ لی لیکن جواب کیا ملا؟ جانئے 

کراچی (ویب ڈیسک) پاکستانی اداکارہ ماہرہ خان نے ایک انڈین فین کو شادی کے لیے پروپوز کرنے کی اجازت مانگنے پر ہاں میں جواب تو دیا لیکن ساتھ ہی پروپوزل کے نتیجے سے بھی آگاہ کردیا۔

ماہرہ خان کی جانب سے اپنی ویب سیریز ’بارہواں کھلاڑی‘ کے حوالے سے کی گئی سرگرمی کے دوران اپنے فینز کے ساتھ سوال و جواب کی نشست رکھی گئی تھی جس میں پاکستانی اور غیرملکی ٹویپس نے ان سے ذاتی اور پیشہ ورانہ زندگی سے متعلق متعدد سوالات کیے۔

ٹوئٹر پر سوال و جواب کی اس نشست کے دوران ایک انڈین صارف نے انہیں ’ماہرہ جی‘ کہہ کر مخاطب کیا تو پوچھا کہ کیا وہ انہیں پروپوز کر سکتے ہیں؟ ویب سیریز کی پروڈیوسر ماہرہ خان کا کہنا تھا کہ ’پروپوز نا یار۔ تمہیں کیا روکے ہوئے ہے؟‘

Just know that my answer has been pretty consistent through the years. ????????‍♀️ https://t.co/cwt63HvJz7

ماہرہ خان نے ریپلائی میں یہ وضاحت بھی کر دی کہ ’جان رکھیں کئی برسوں سے میرا جواب واضح ہے۔‘انڈین ٹویپ کی جانب سے پروپوز کرنے کی اجازت پر ماہرہ خان کے جواب نے دیگر افراد کو گفتگو کا موقع دیا تو سرمد قاضی نے موقف اپنایا ’بہت ہی خوب انسان ہے جو پروپوز کرنے کی بھی عرضی ڈال رہا ہے۔‘

عادل نے ریاضی میں ماہرہ خان کا امتحان لینا چاہا تو ان کے پوچھے گئے سوال کے جواب میں اداکارہ کا کہنا تھا کہ اگر میں تمہیں وہ عدد بتا بھی دوں تو آپ میرا موبائل نمبر نہیں ڈھونڈ سکیں گے۔

Even if I give you that number you won’t be able to figure out my mobile number ????????‍♀️ https://t.co/1L5zHRRvvg