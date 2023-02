ترقی کی رفتار میں سستی غربت کی وجہ سے ہے،ظفر مسعود ترقی کی رفتار میں سستی غربت کی وجہ سے ہے،ظفر مسعود

لاہور (فلم رپورٹر) آرٹس کونسل آف پاکستان کراچی نے الحمرا آرٹس کونسل کے ہال 2 میں پاکستان لٹریچر فیسٹیول کیلئے سیشن "State of Economy in Pakistan & Way Forward" کا انعقاد کیا جس میں نظامت کے فرائض ڈاکٹر اقدس افضل نے انجام دیئے جبکہ گفتگو کرنیوالوں میں ڈاکٹر فیصل باری، ظفر مسعود اور سلمان شاہ تھے، سلمان شاہ نے معیشت کے بنیادی بحران، ”بوم اینڈ بسٹ“، نظام کی خرا بی اور ہماری سیاست کی غیر متوقع اور عدم استحکام پر گفتگو کی۔ انہوں نے ذکر کیا پاکستان کی ”In world economy“ ہے۔ ظفر مسعود نے مزید بتایا کس طرح ہماری ترقی کا عمل سست ہے کیونکہ غربت کا خا تمہ نہیں ہے۔ ہر ملک مختلف ہے اور اس کیساتھ مختلف طریقے سے نمٹا جانا چاہیے۔ ڈاکٹر فیصل باری نے بتایا لوگ آم کھانے کے خواہاں ہیں لیکن درخت لگانے کو تیار نہیں،اس حقیقت کی عکاسی کرتے ہیں کہ ہر کوئی اس کا حل چاہتا ہے لیکن کوئی اس کیلئے کام کرنے کو تیار نہیں

ظفر مسعود