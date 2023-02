پی ایس ایل 8؛ پشاور زلمی کا ریجنل اینتھم ریلیز کردیا گیا

پشاور (ویب ڈیسک) پی ایس ایل کی فرنچائز پشاور زلمی نے آٹھویں ایڈیشن کے لیے ریجنل اینتھم جاری کردیا، یہ گانا پشاور کے تاریخی سیٹھی ہاؤس اور حیات آباد کرکٹ سٹیڈیم میں ریکارڈ کیا گیا ہے۔

اس گانے کو خیبرپختونخوا کے معروف میوزک بینڈ “جام بوائز” کے گلوکار جنید کامران صدیق اور ارسلان شاہ نے گایا ہے۔ 4 منٹ اور 8 سیکنڈ پر مشتمل اس ترانے کو وجدان خٹک اور لائق زادہ لائق نے تحریر کیا ہے۔

Presenting "Zalmi Azmari" - Zalmi's Official Regional Anthem for #HBLPSL8 by one of the leading music bands of KP "Jaam Boys" in collaboration with @HaierPakistan

Full video ⏬https://t.co/Z9n471sd5T#Zalmi #YellowStorm #ZKingdom #ZalmiDeluxe #Haier #HaierXZalmi #ZalmiAnthem pic.twitter.com/q5xEb90NwZ