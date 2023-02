23 سالہ ریپر الطاف شیخ نے" بگ باس سیزن 16" کا ٹائٹل جیت لیا

ممبئی(ویب ڈیسک) بھارت کے معروف رئیلیٹی شو بگ باس سیزن 16 کا فائنل اتوار 12 فروری کو نشر کیا گیا جس میں سب کی توقعات کے برعکس 23 سالہ ریپر الطاف شیخ المعروف "ایم سی (مائیک کنٹرولر) اسٹین" شو کا ٹائٹل جیت گئے۔

این ڈی ٹی وی نیوز کے مطابق بھارتی معروف رئیلیٹی شو کے فاتح الطاف شیخ نے بگ باس سیزن16 کا ٹائٹل اپنے نام کر لیا۔بگ باس سیزن 16 باقی سیزن کی طرح سپر ہٹ سیزن رہا ۔ جس کے فائنل میں 5 امیدوار پہنچے، جن میں پانچویں نمبر پر اداکار شالین بھنوٹ، چوتھے پر ماڈل و سیاستدان ارچنا گوتم رہیں۔تیسرے نمبر پر معروف اداکارہ پریانکا چاہر چوہدری اور رنر اپ بگ باس مراٹھی (سیزن 2) کے فاتح اور ایم سی کے بہترین دوست شیو ٹھاکرے رہے۔ الطاف کو ٹرافی سمیت بھارتی 31 لاکھ روپے سے زیادہ کی انعامی رقم اور ایک گاڑی بھی پیش کی گئی۔

For winning BB16 from nowhere to one Of the most loved contestant of BB16 And one of the most popular rapper in Indian Hip Hop industry and now being winner of BB16 #MCStan wins HH wins

خیال ہے کہ بگ باس کے مداحوں سمیت کئی اداکاروں کو پوری امید تھی کہ بگ باس 16 کا ونر یا تو شیو یا پریانکا ہوگی کیونکہ دونوں کھلاڑی سیزن کے آغاز سے ہی مضبوط امیدوار تھے، اس کے برعکس ایم سی سٹین شو کے آغاز سے ہی چاہ رہے تھے کہ کسی طرح شو سے باہر ہوجائیں، کئی بار انہوں نے خواہش کا اظہار کیا کہ "وہ خود ہی شو چھوڑ کر چلے جائیں گے اور اس صورت میں شو کی انتظامیہ کو 2 کروڑ بھی دیں گے کیونکہ شو خود چھوڑ کر جانے والے کو کانٹریکٹ کے تحت رقم ادا کرنی ہوتی ہے"۔سٹین کو یہ ہی لگتا تھا کہ وہ اس شو کے لیے نہیں بنے اسی لیے ٹرافی نہیں جیت سکتے۔شو کے آخری چند ہفتوں میں اسٹین نے اپنی شخصیت دکھانا شروع کی اور کھیلنا شروع کیا، اس بات سے انکار نہیں کیا جاسکتا ہے ایم سی شو کے واحد امیدوار تھے جن کے انسٹاگرام پر سب سے زیادہ فالوورز ہیں۔ایم سی اسٹین کے انسٹاگرام پر 7 ملین یعنی 70 لاکھ سے زیادہ فالوورز ہیں۔

ایم سی سٹین نے اپنی والدہ اور مداحوں کا شکریہ ادا کرتے ہوئے اپنے انسٹاگرام پر پوسٹ شیئرکی ۔ اس پوسٹ کے کیپشن میں انہوں نے لکھا کہ "امی کا خواب پورا ہوا اور ٹرافی پی ٹاؤن آگئی ۔ جس جس نے پیار دیکھایا سب کو حق ہےآخر تک سٹین ".

بھارتی میڈیا رپورٹس کے مطابق ایم سی کا انسٹاگرام اکاؤنٹ شو کی تاریخ کا سب سے زیادہ چلنے والا اکاؤنٹ بنا کیونکہ شو میں جانے سے قبل ریپر کے فالوورز 1.6 ملین تھے جو شو کے دوران ہی 7.5 ملین ہوگئے۔23 سالہ ایم سی ان چند ونرز میں سے ایک ہے جسے شو کی تاریخ میں سب سے زیادہ ووٹس ملے۔30 اگست 1999 کو پیدا ہونے والے23 سالہ ایم سی سٹین ایک مشہور ریپر، گلوکار، موسیقار، اور مصنف ہے جو اپنے ناقابل یقین ریپ میوزک کے لیے سب سے زیادہ پہچانے جاتے ہے۔ ان کا تعلق مہاراشٹر کے شہر پونے سے ہےبھارتی میڈیا رپورٹس کے مطابق ایم سی چھٹی جماعت میں تھے تو انہیں ریپنگ کا شوق پیدا ہوا، ایم سی جب آٹھویں جماعت میں پڑھ رہے تھے تو انہوں نے اپنا پہلا گانا لکھا تھ جس کا ٹیزر جاری کیا گیا لیکن ریلیز نہیں ہوسکا۔اس کے بعد ایم سی نے مزید گانے لکھے اور ان پر ویڈیوز بناکر سوشل میڈیا پر پوسٹ کیں تو نوجوانوں نے ان کے گانے اور ہپ ہاپ کے نئے انداز کو بے حد پسند کیا، پھر وہ وقت بھی آیا جب انہیں ممبئی کا سب سے بڑا ریپر مانا جانے لگا۔

واضح رہے کہ بگ باس کی تاریخ میں پہلی بار کوئی اتنی چھوٹی عمر میں فاتح قرار پایا۔

For the first time I saw Big Boss from day 1 to day 120 only because of MC Stan. If Stan didn't win Bigg Boss then it would have hurt a lot because I spent so many days in Bigg Boss unnecessarily. Now Stan has won and I am very happy.❤️????#MCStanBB16Winner #MCStan #BiggBoss16 pic.twitter.com/PTzOAp9gPD