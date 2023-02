کنگنا رناوت نےبالی ووڈ کے مسٹر پرفیکٹ عامر خان کو آڑے ہاتھوں لیتے ہوئے بے چارہ کہہ دیا

ممبئی (ویب ڈیسک) بالی ووڈ کی معروف اداکارہ کنگنا رناوت نے اداکار عامر خان کو بے چارہ کہہ دیا۔

بھارتی میڈیا رپوٹس کے مطابق عامر خان نے چند روز قبل بھارت کی معروف مصنفہ شوبھا ڈے کی سوانح عمری پر کتاب کی تقریب رونمائی میں شرکت کی۔تقریب کے دوران جب ان سے پوچھا گیا کہ" شوبھا ڈے کے کردار پر فلم بنی تو اس کردار کو کون صحیح نبھائے گا، جس پر عامر خان نے پریانکا چوپڑا اور عالیہ بھٹ کا نام لیا"۔اس موقع پر مصنفہ نے کہا کہ" کیا وہ اس حوالے سے کنگنا رناوت کا نام لے سکتی ہیں", جس پر عامر خان نے بھی کنگنا کی تعریفوں کے پل باندھ دیئے۔اس حوالے سے جب ویڈیو وائرل ہوئی تو کنگنا رناوت نے عامر خان کو تنقید کا نشانہ بناڈالا ۔اپنی ٹوئٹ میں کنگنا نے کہا کہ "بے چارے عامر خان نے یہ دکھانے کی پوری کوشش کی کہ وہ نہیں جانتے کہ میں واحد اداکارہ ہوں جس نے تین بار نیشنل فلم ایوارڈ جیتا ہے۔ عامر نے ان اعزازات میں سے کسی کا ذکر نہیں کیا"۔ساتھ ہی کنگنا رناوت نے مصنفہ شوبھا جی کو مخاطب کرتے ہوئے کہاکہ " میں آپ کا کردار ضرور ادا کرنا چاہوں گی۔ شکریہ"۔

Bechara Aamir Khan … ha ha he tried his best to pretend like he doesn’t know that I am the only three times national award winning actress none of those he mentioned has even one …

Thank you @DeShobhaa ji I would love to play you ♥️ https://t.co/o0tS6UYLoC