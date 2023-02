پی ایس ایل 8 کی رنگارنگ افتتاحی تقریب

ملتان (ڈیلی پاکستان آن لائن) ملتان میں پاکستان کے سب سے بڑے سپورٹس ایونٹ پی ایس ایل کا افتتاح ہوگیا ہے ۔

پاکستان سپر لیگ کا افتتاح پی سی بی کی مینجمنٹ کمیٹی کے سبراہ نجم سیٹھی نے کیا ،افتتاحی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے نجم سیٹھی کا کہنا تھا کہ پی ایس ایل کا سفر دبئی سے شروع ہو کر لاہور اور کراچی سے ہوتا ہو ا ملتان پہنچ گیا ہے، انشااللہ اگلے سال پشاور اور کوئٹہ بھی جائیں گے۔ انہوں نے کہا کہ رواں سیزن میں 35کھلاڑی اپنا ڈبیو کریں گے جس میں 21غیر ملکی جبکہ 14مقامی کھلاڑی شامل ہیں، پی ایس ایل نے حارث رﺅف ، شاہین شاہ آفریدی اور حسن علی جیسے کھلاڑی دیئے ہیں, یہ سلسلہ آئندہ بھی جاری رہے گا۔

نجم سیٹھی کے خطاب کے بعد معروف گلوکار ساحر علی بگا ، آئمہ بیگ ،عاصم اظہر، فارس شفیع اور شائے گل نے اپنے فن کا مظاہرہ کیا ۔ افتتاحی تقریب کے اختتام پر شاندار آتشبازی کا مظاہرہ بھی کیا گیا ۔پی سی ایل کے افتتاح روز لاہور قلندرز اور ملتان سلطان کی ٹیمیں مدمقابل ہوں گی۔

This is so Cool, the Pakistani Flag at the opening Ceremony????????♥️ #HBLPSL8 #PSL2023 #PSL8 pic.twitter.com/YjmmIkJmdz

Beautiful Scenes At Multan Stadium. Feeling so Proud of Pakistan and PSL????????♥️. Ma Sha Allah best Ceremony so Far????????. #HBLPSL8 #PSL2023 #PSL8 pic.twitter.com/GFyXxm2t5i