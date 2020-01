اظہر علی کا رول ماڈل کون ہے؟

لاہور (ڈیلی پاکستان آن لائن) پاکستان ٹیسٹ کرکٹ ٹیم کے کپتان اظہر علی نے اپنے والد کو رول ماڈل قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ75 سال کی عمر میں بھی کھیل اور بالخصوص دوڑ کیساتھ ان کی محبت مثالی ہے۔

تفصیلات کے مطابق قومی ٹیسٹ ٹیم کے کپتان اظہر علی نے اپنے والد کی 75ویں سالگرہ کے موقع پر انہیں مبارکباد دیتے ہوئے ٹوئٹر پر ایک ویڈیو اور تصویر شیئر کی جس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ وہ اپنے والد اور فیملی کے ساتھ دوڑ لگا رہے ہیں۔ انہوں نے کیپشن میں لکھا کہ ’ابو نے 75ویں سالگرہ فیملی کے ساتھ منائی، ان کے بیٹے، پوتے اور نواسوں نے ماڈل ٹاﺅن پارک میں واک کر کے اہم دن کی خوشی منائی۔“

Happy birthday to my inspiration... MashA Allah he turned 75 today but his commitment and love for sports and specially running is exemplary .. #happybirthday Abu #bestfather #RoleModel pic.twitter.com/YgcsNuN8hk