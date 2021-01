عمران خان کا کرکٹ پر راج آج بھی برقرار، کوہلی سمیت بڑے بڑوں کو پیچھے چھوڑ دیا

لاہور (ڈیلی پاکستان آن لائن) وزیراعظم پاکستان عمران خان آج بھی کرکٹ کی دنیا میں بڑا نام ہیں جن کا ذکر کئے بغیر کرکٹ کی تاریخ کا تذکرہ مکمل نہیں ہوتا اور یہ جان کر آپ کو شائد ذرا بھی حیرت نہیں ہو گی کہ ان کی مقبولیت آج بھی اسی طرح برقرار ہے۔

تفصیلات کے مطابق پاکستان کرکٹ ٹیم کے سابق کپتان عمران خان کی مقبولیت اس وقت بھی دیکھنے میں آئی جب انٹرنیشنل کرکٹ کونسل (آئی سی سی) کی جانب سے ’پیس سیٹرز‘ کے عنوان سے کروائی گئی پولنگ میں عمران خان فاتح قرار پائے۔ عمران خان نے 47 فیصد ووٹ حاصل کرتے ہوئے بھارتی کپتان ویراٹ کوہلی کو شکست دی، جنہوں نے 46 فیصد ووٹ حاصل کئے۔

Lastly, Imran Khan, one of Pakistan’s greatest and leader of the 1992 @cricketworldcup triumph ???? pic.twitter.com/LyrZiybD4y