’ ریاستی وزیر نے انڈسٹری میں لانچ کرنے کے بہانے بنائے اور زیادتی کا نشانہ بناتے رہے‘ بھارتی گلو کارہ نے بھارت کے ریاستی وزیر پر الزام لگا دیا

ممبئی(ڈیلی پاکستان آن لائن )بھارت کی گلوکارہ رینو شرمانے بھارتی ریاست مہاراشٹرا کے وزیر دھننجے منڈے پر مبینہ طور پر زیادتی کا الزام عائد کیا ہے۔مائیکرو بلاگنگ ویب سائٹ ٹوئٹر پر رینو شرما نے الزام عائد کیا ہے کہ مہاراشٹرا کی کابینہ میں شامل وزیر شادی کا جھانسہ دے کر زیادتی کا نشانہ بناتا رہا ہے اور یہ سلسلہ کئی سال تک جاری رہا۔ رینو شرما نے الزام لگایا کہ شادی کے اصرار پر ریاستی وزیر نے انڈسٹری میں لانچ کرنے کے بہانے بنائے اور زیادتی کا نشانہ بناتے رہے۔

گلوکارہ نے کہا کہ 2013 میں نمبر بند کر کے شہر چھوڑ دیا تھا لیکن وہ مجھے اندور شہر سے زبردستی واپس لایااور ممبئی میں ایک کرائے کے فلیٹ میں رکھا ،اس نے میرے ساتھ زیادتی کی ویڈیو بھی بنائی جس کو وائرل کرنے کی دھمکیاں دے کر زیادتی کا نشانہ بناتا رہا اور مسلسل شادی سے انکاری رہا۔

بھارتی میڈ یا رپورٹس کے مطابق گلوکارہ کے سنگین الزامات کے بعد ممبئی پولیس نے ان کی درخواست پرمقدمہ درج کرلیا ہے تاہم کوئی کارروائی عمل میں نہیں لائی گئی ہے۔ رینو شرما نے ایف آئی آ ر کی کاپی سوشل میڈیا پر بھی پوسٹ کی ہے اور حکومت سے انصاف کی اپیل کی ہے۔

I have lodged complaint of Rape @MumbaiPolice @CPMumbaiPolice against #DhananjayMunde no action till now @PawarSpeaks @supriya_sule @UdhavThackeray . Oshiwara police station is not even accepting my written complaint @Dev_Fadnavis my life is in threat please help @narendramodi pic.twitter.com/mf4ZlHxd6A