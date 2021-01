مودی نے لڑاکا طیاروں کی خریداری کیلئے 48 ہزار کروڑ کی منظوری دے دی، کہاں سے خریدے جائیں گے؟

نئی دلی (ڈیلی پاکستان آن لائن) بھارت کی دفاعی امور کی کابینہ کمیٹی نے 83 تیجس طیاروں کی خریداری کیلئے 48 ہزار کروڑ روپے کی منظوری دے دی ہے۔

بھارتی میڈیا کے مطابق کابینہ کی کمیٹی برائے دفاعی امور کا اجلاس وزیر اعظم نریندر مودی کی زیر صدارت ہوا جس میں ہندوستان کی تاریخ کے سب سے بڑے دفاعی سودے کی منظوری دی گئی۔

ایل سی اے تیجس طیارے ہندوستان ایئروناٹکس لمیٹڈ نے تیار کیے ہیں۔ بھارتی وزیر دفاع راج ناتھ سنگھ کا کہنا ہے کہ یہ ڈیل ایک گیم چینجر کی حیثیت رکھتی ہے جو انڈیا کی خود کفالت کی جانب اہم قدم ہے۔

تیجس طیارے اگلے چھ سے سات برسوں میں ہندوستانی فضائیہ کے حوالے کردیے جائیں گے۔ خیال رہے کہ اس سے قبل انڈیا نے فرانس سے رافیل طیارے خریدے تھے جو سب سے بڑی دفاعی ڈیل تھی لیکن اب تیجس طیاروں کی تیاری اور خریداری انڈیا کی سب سے بڑی دفاعی ڈیل بن گئی ہے۔

