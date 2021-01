ندیم افضل چن نے پارٹی رکنیت سے بھی استعفیٰ دے دیا

اسلام آباد (ڈیلی پاکستان آن لائن) وزیر اعظم عمران خان کے معاون خصوصی ندیم افضل چن نے اپنے عہدے کے ساتھ پارٹی رکنیت سے بھی استعفیٰ دے دیا ۔

نجی ٹی وی سما کے مطابق ندیم افضل چن نے اپنے عہدے سے استعفیٰ دے دیا ہے۔ ان کی جانب سے تاحال اس کی کوئی وجہ بیان نہیں کی گئی تاہم ان کے استعفے کی وجہ گزشتہ روز کی کابینہ میٹنگ ہوسکتی ہے۔ کابینہ میٹنگ کے دوران وزیر اعظم نے واضح کیا تھا کہ جو شخص پارٹی پالیسی کے مطابق نہیں چل سکتا وہ استعفیٰ دے دے۔صحافی مبشر زیدی نے دعویٰ کیا ہے کہ ندیم افضل چن نے اپنے عہدے کے ساتھ ساتھ پارٹی رکنیت سے بھی استعفیٰ دے دیا ۔

واضح رہے کہ ہزارہ برادری کے 11 افراد کے قتل کے معاملے پر ندیم افضل چن نے وزیر اعظم سے ہٹ کر پالیسی اپنائی تھی اور ٹوئٹر پر اس کا اظہار بھی کرتے رہے تھے۔

He has also quit @PTIofficial https://t.co/rRqoP6w2Lj