حریم شاہ نے جن پیسوں کے ساتھ ویڈیو بنائی وہ کس کے ہیں ؟ ایف آئی اے کے حرکت میں آنے کے بعدٹک ٹاکر نے سچ بتا دیا 

لاہور (ڈیلی پاکستان آن لائن )حریم شاہ کو بھاری رقم کے ساتھ ویڈیو بنا کر سوشل میڈیا پر ڈالنا مہنگا پڑ گیا ، ایف آئی اے حرکت میں آئی تو ٹک ٹاک سٹار نے بیان سے پیچھے ہٹتے ہوئے اسے مذاق قرار دیدیا اور پیسوں کا مالک بھی سامنے آ گیاہے۔

تفصیلات کے مطابق حریم شاہ کی سوشل میڈیا پر نئی ویڈیو سامنے آ گئی ہے جس میں انہوں نے کہاہے کہ میری ویڈیو وائرل ہونے کے بعد مجھ پر منی لانڈرنگ کا الزام لگایا گیا لیکن میں نے کبھی منی لانڈرنگ کی ہی نہیں اور نا ہی مجھے اس حوالے سے کوئی آگاہی ہے۔حریم نے اپنی گفتگو کو ایک مذاق قرار دیا اور رقم کے حوالے سے انکشاف کیا کہ میں اپنے بھائی کے آفس میں آئی تھی اور وہاں میں نے کچھ رقم رکھی دیکھی تو ان کی اجازت سے وہ رقم ویڈیو بنانے کے لیے استعمال کی۔

Hareem Shah denies being involved in money laundering. London businessman comes out to own cash of thousands of pounds pic.twitter.com/AmU9ODiPCf