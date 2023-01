پنجاب اسمبلی تحلیل کرنے کی سمری موصول، گورنر کے پیغام پر فواد چوہدری نے کیا کہا؟ جانئے

لاہور (ویب ڈیسک) پنجاب اسمبلی کی تحلیل کیلئے وزیراعلیٰ پنجاب کی سمری گورنر کو موصول ہوگئی ہے۔

گورنر پنجاب بلیغ الرحمان نے ٹوئٹر پر اس بات کا اعلان کیا کہ انہیں سمری موصول ہوچکی ہے۔ ہے۔گورنر پنجاب بلیغ الرحمان کی ٹوئٹ پر رہنما تحریک انصاف فواد چوہدری نے لکھا ’گورنر صاحب برائے مہربانی آئین پر عمل کرتے ہوئے جتنی جلدی ممکن ہوئی اسمبلی تحلیل کریں تاکہ ہم انتخابی مرحلے میں داخل ہوسکیں، آپ کا ممنون۔‘

Governor sb please act on the Constitution and Dissolve Assembly As soon as possible so we can move into election phase.. grateful https://t.co/AzH4wBHlV6