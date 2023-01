جمائمہ نے پاکستانی سیلاب متاثرین کیلئے 4 کروڑ روپے امداد اکٹھی کر لی

لندن(ڈیلی پاکستان آ ن لائن)پاکستان تحریک انصاف کے چئیر مین عمران خان کی سابقہ اہلیہ اوربرطانوی فلم پروڈیوسر جمائمہ خان نے فنڈریزنگ ڈنر میں پاکستانی سیلاب متاثرین کیلئے ایک لاکھ پچاس ہزار پونڈ یعنی چار کروڑ سے زائد کی امدادی رقم اکھٹی کرلی ۔

تفصیلات کے مطابق جمائمہ گولڈ اسمتھ نے مائیکرو بلاگنگ ویب سائٹ ٹوئٹر پر پاکستانی متاثرینِ سیلاب کی مدد کے لیے دل کھول کر اپنا حصّہ ڈالنے والے تمام افراد کا شکریہ ادا کیا ہے۔اُنہوں نے اپنے ٹوئٹ میں لکھا ہے کہ "گزشتہ رات یونیسیف پاکستان فلڈز اپیل اور پاکستان انوائرنمنٹ ٹرسٹ کے مشترکہ تعاون سے منعقد کیے جانے والے فنڈ ریزنگ ایونٹ میں پاکستانی متاثرینِ سیلاب کی امداد کے لیے اب تک 1 لاکھ 50 ہزار پاؤنڈ سے زائد کا وعدہ کیا گیا. میئر لندن صادق خان اور متاثرینِ سیلاب کی امداد کے لیے آگے بڑھنے والے تمام افراد کا شکریہ"۔

Last night £150K + was pledged so far for Pakistan flood relief - short and long-term- via @unicef_uk & @PakEnvironment_ thanks to some v generous people. Thanks to ⁦@SadiqKhan⁩ ⁦@MayorofLondon⁩ ⁦@Benaresofficial⁩ for your support. https://t.co/8MP5SLqvFn