شاہ رخ خان کی فلم "پٹھان" ہالی ووڈ فلموں کی کاپی قرار شاہ رخ خان کی فلم "پٹھان" ہالی ووڈ فلموں کی کاپی قرار

ممبئی(ڈیلی پاکستان آن لائن) بالی ووڈ کنگ شاہ رخ خان کی فلم "پٹھان" کو سوشل میڈیا صارفین نے ہالی ووڈ اور پاکستانی فلموں کا کاپی قرار دے دیا ہے۔

سماجی رابطے کی سائٹ ٹوئٹر پر فلم ی مداحوں نے کنگ خان کی فلم "پٹھان" کا ٹریلر سوشل میڈیا پر جاری ہوتے ہی ایک نئی بحث چھڑ گئی ہے۔سوشل میڈیا صارفین کو "پٹھان " فلم کا ٹریلر کچھ خاص پسند نہیں آیا۔ فلم مداحوں کو کنگ خان کی چار سال بعد کی واپسی پر بڑی توقعات تھیں اور وہ ایک بہترین فلم دیکھنا چاہتے تھے لیکن فلم "پٹھان " کے ٹریلر نے انہیں ما یوس کردیا۔صارفین اس فلم کو غیر معیاری، وی ایف ایکس جیسے مضحکہ خیز مکالموں کا استعمال کر کے شدید تنقید کر رہے ہیں۔کچھ صارفین نے تو اس فلم کو ہا لی ووڈ کی مشہور فلم "فاسٹ اینڈ فیوریئس" ،" کیپٹن امریکا" اور "مشن امپاسبیل" کی کاپی قرار دے دیا ہے۔

Good lord, the trailer for Pathaan is so bad. ???? Black Widow meets James Bond meets Winter Soldier. Even the opening action sequence is copied directly from Captain America: The Winter Soldier which was released in 2014. — Tushar Gupta (@Tushar15_) January 10, 2023

ایک صارف نے لکھا کہ" ہیلی کاپٹر, گن کا سین ڈائی ہارڈ کا ہے. ناقص " وی ایف ایکس" اور بکواس اداکاری ".

The helicopter gun scene is from Die hard....with poor VFX and bakwaas acting — Ex Associate Prof @ Akhand Russia lekar Rahenge (@Nitin93363262) January 10, 2023

ایک صارف نے اس فلم بالی ووڈ کی فلم "وار " کی کاپی قرار دیتے ہوئے کہا کہ "غریب ٹریلر اور قابل رحم وی ایف ایکس اور ایس آر کے اس لک میں غیر ارادی طور پر مزاحیہ لگ رہے ہیں"۔

واضح رہے کہ شاہ رخ خان کی ایکشن تھرلر فلم "پٹھان " کو 25 جنوری کو ریلیز کیا جائے گا جس میں دیپیکا پڈوکون اور جان ابراہیم بھی مرکزی کردار میں نظر آئیں گے۔

یاد رہے کہ اس سے قبل "پٹھان" کے پہلے گیت "بے شرم رنگ" کو گھٹیا کوریو گرافی اور برہنہ شاٹس پر انتہا پسندوں کی طرف سے شدید ٹرول کا سامنا تھا۔