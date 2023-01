سابق نائب صدر امراللہ صالح کی افغان کرکٹ ٹیم پر تنقید ، سابق کپتان محمد نبی نے منہ توڑ جواب دے دیا

کابل (ڈیلی پاکستان آن لائن) افغانستان کے سابق نائب صدر امراللہ صالح کی جانب سے افغان کرکٹ ٹیم کے کھلاڑیوں پر طالبان رہنماؤں سے ملاقات کے معاملے پر تنقید کی گئی تو سابق کپتان محمد نبی نے انہیں منہ توڑ جواب دے دیا۔

اپنے ایک ٹویٹ میں امراللہ صالح نے کہا کہ افغان عوام اس وقت حیرت زدہ رہ گئے جب انہوں نے اپنے کرکٹرز کو خود کش سکواڈ کے سربراہ حقانی کے ساتھ تصویر میں مسکراتے اور کھانا کھاتے دیکھا، لیکن وہ طالبان کی طرف سے تمام بے انصافیوں اور لڑکیوں کو تعلیم سے روکنے پر خاموش رہے۔ انہوں نے آسٹریلیا کی جانب سے سیریز کھیلنے سے انکار کو درست قرار دیا اور کہا کہ افغان ٹیم پر پابندی اور بین ایک قابل سمجھ اقدام ہے۔

امراللہ صالح کو جواب دیتے ہوئے محمد نبی نے کہا کہ آپ کی طرف سے آنے والی اس ٹویٹ نے مجھے چونکا دیا ہے، کوئی بھی افغان کھلاڑیوں کی حب الوطنی اور عزم پر سوال نہیں اٹھا سکتا، ہم اب بھی اسی جھنڈے اور ترانے کے تحت کھیلتے ہیں اور پوری دنیا میں اپنے ملک کی حقیقی اقدار کی نمائندگی کرتے ہیں۔

انہوں نے افغانستان کی سابق حکومت کو تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے امراللہ صالح سے کہا ’براہِ کرم اس بات کو ذہن میں رکھیں کہ اس وقت پوری قوم جن بھی حالات سے گزر رہی ہے وہ آپ کے دور کی غلط کاریوں اور کرپٹ نظام کا نتیجہ ہے۔‘

