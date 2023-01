شاہ چارلس سوئم پر انڈا پھینکنے والے 21 سالہ نوجوان کو اتنا جرمانہ کردیا گیا کہ یقین نہ آئے

لندن (ڈیلی پاکستان آن لائن) برطانیہ کے شاہ چارلس سوئم پر انڈا پھینکنے کا اعتراف کرنے والے 21 سالہ نوجوان کو جرمانہ عائد کردیا گیا۔ لندن کے شمال میں لوٹن کے 21 سالہ ہیری مے پر 100 پاؤنڈ (122 ڈالر ) جرمانہ عائد کیا گیا اور پبلک آرڈر کے جرم کا اعتراف کرنے کے بعد اسے 85 پاؤنڈ کے اخراجات ادا کرنے کا حکم دیا گیا۔

خبر ایجنسی اے ایف پی کے مطابق انڈہ پھینکنے کا واقعہ اس وقت پیش آیا جب 74 سالہ شاہ چارلس 6 دسمبر کو کمیونٹی لیڈروں سے ملنے اور سکھوں کا نیا مندر کھولنے کے لیے لوٹن میں تھے۔ پراسیکیوٹر جیسن سیٹل نے کہا کہ مے کی طرف سے پھینکا گیا انڈا چارلس کے قریب اس وقت گرا جب وہ مقامی لوگوں سے بات کر رہے تھے۔ مے نے پولیس کو بتایا کہ اس نے انڈہ اس لیے پھینکا کیونکہ 'اس کا خیال تھا کہ بادشاہ کا لوٹن جیسے غریب اور محروم قصبے کا دورہ مناسب نہیں تھا۔'

چیف مجسٹریٹ پال گولڈ اسپرنگ نے ویسٹ منسٹر مجسٹریٹ کورٹ میں سماعت کے دوران مئی کو بتایا کہ 'آپ کا کسی سے جو بھی اختلاف ہے، اسے حل کرنے کا طریقہ یہ نہیں ہے کہ آپ ان پر میزائل پھینک دیں۔'

یہ حملہ نومبر میں شمالی انگلینڈ کے شہر یارک میں چارلس اور ان کی اہلیہ کیملا پر کئی انڈے پھینکے جانے کے ایک ماہ سے بھی کم وقت کے بعد ہوا تھا، ان میں سے کوئی بھی انڈا چارلس کو نہیں لگا تھا۔پولیس نے مبینہ حملہ آور 23 سالہ یونیورسٹی کے طالب علم پیٹرک تھیلویل کو حراست میں لے لیا۔ بعد میں اسے اس شرط پر ضمانت پر رہا کیا گیا کہ وہ خریداری کے علاوہ عوامی مقامات پر انڈے نہیں لے کر جائیں گے۔ تھیلویل اگلے جمعہ کو شمالی انگلینڈ میں یارک میں عدالت میں پیش ہوں گے۔

