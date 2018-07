”اس وقت اس جگہ موجود ہوں اور مجھے پتا ہے کہ ۔۔۔“ شہبازشریف نے عوام کے نام ویڈیو پیغام جاری کر دیا ، ایسی ہدایات جاری کر دیں کہ سن کر نوازشریف کی خوشی کی انتہا نہ رہے گی

لاہور (ڈیلی پاکستان آن لائن )سابق وزیراعظم اور مسلم لیگ ن کے تاحیات قائد نواز شریف اپنی صاحبزادی مریم کے ہمراہ آج شام کو لاہور ایئرپورٹ پہنچ رہے ہیں جہاں ن لیگی ان کا استقبال کرنے کیلئے بے تاب ہیں تاہم ایسی صورتحال میں شہبازشریف نے بھی عوام کیلئے ویڈیو پیغام جاری کر دیاہے اور نوازشریف کے استقبال کیلئے ان کے ساتھ چلنے کی درخواست کی ہے ۔

تفصیلات کے مطابق شہبازشریف کا اپنے ویڈیو پیغام میں کہناتھا کہ ”میرے بزرگو ،بھائیو اور بہنوں ، آج تاریخی دن ہے ، آج ریاستی جبر اور تشدد کی ناکامی کا دن ہے ، آج ہمیں اپنے عزیم قائد نوازشریف جو اپنی شدید بیمار اہلیہ کو لندن میں خدا حافظ کہنے کے بعد چند گھنٹوں میں لاہور ائر پورٹ پہنچنے والے ہیں ، جوک درجوک ایئر پورٹ پہنچ کر ان کا والہانہ استقبال کریں ، میں اس وقت اندرون شہر میں ہوں اور میرے علم میں ہے کہ اردگر د بے شمار دنیا اکھٹی ہور ہی ہے جو کہ ایئرپورٹ جانے کیلئے بے تاب ہے ، جمعہ کی نماز ادا کرنے کے بعد آپ اللہ کا نام لیں اور میرے ساتھ ایئر پورٹ چلیں اور اس ملک کے اندر ترقی اور خوشحالی اور جمہوریت کو فروغ دینے کیلئے اپنا کر دار ادا کریں ۔

Shehbaz Sharif’s message for the people of Pakistan.

History in Making Insha’Allah !

