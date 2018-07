”ابو ظہبی ائیر پورٹ پر سیکیورٹی اہلکاروں نے نواز شریف کو اس شخص سے بھی ملنے نہ دیا “نوازشریف کے ساتھ آنے والی خاتون صحافی عاصمہ شیرازی نے ایسی بات بتا دی کہ آپ بھی دنگ رہ جائیں گے

ابو ظہبی (ڈیلی پاکستان آن لائن )سابق وزیر اعظم نواز شریف اور ان کی صاحبزادی ابو ظہبی سے پاکستان آنے کے لیے روانہ ہو چکے ہیں ،انہوں نے لندن سے ابو ظہبی پہنچ کرکچھ گھنٹے ابو ظہبی ائیر پورٹ کے فرسٹ کلاس لاﺅنج میں قیام کیا اور اس دوران سیکیورٹی کے سخت اقدامات تھے نواز شریف سے کسی کو بھی ملنے کی اجازت نہیں دی جا رہی تھی ۔اس موقع پر سیکیورٹی اہلکاروں نے نواز شریف کو ان کے وکیل سے بھی ملنے نہ دیا ۔

لندن سے نواز شریف کے ساتھ پاکستان آنے والی خاتون صحافی عاصمہ شیرازی نے مائیکرو بلاگنگ ویب سائٹ ٹوئٹر بتا یا کہ رپور ٹس کے مطابق ابو ظہبی ائیر پورٹ پر نواز شریف کو ان کے وکیل خواجہ حارث سے بھی ملنے کی اجازت نہیں دی گئی ۔انہوں نے بتا یا کہ نواز شریف نے اپنے وکیل کو فرسٹ کلاس لاونج میں بلا یا لیکن خواجہ حارث کو نواز شریف سے ملنے کی اجازت نہیں دی گئی ۔دوسری جانب نصر اللہ ملک کا بھی یہ کہنا تھا کہ نوازشریف کے ساتھ غیر ملکی اور پاکستانی15صحافی آرہے ہیں لیکن کسی کو بھی نوازشریف سے ملنے نہیں دیا گیا ۔کئی مسافروں اور لیگی رہنماﺅں نے بھی نواز شریف سے ملنے کی ناکام کوشش کی تھی ۔

Reportedly Khawja haris the Lawer of #MNS who is at Abu Dhabi airport since morning and was asked to come by MNS, is not being allowed to see him