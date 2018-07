”جیو نیوز نے معروف اینکر پرسن طلعت حسین کا پروگرام نشر کرنے سے انکار کردیا کیونکہ ۔۔۔“12گھنٹے کی محنت پر پانی پھرنے کے بعد صحافی نے شدید غم و غصے کا اظہار کردیا

لاہور (ڈیلی پاکستان آن لائن )نجی نیوز چینل جیو نیوز نے معروف اینکر پرسن طلعت حسین کے پروگرام کو نشر کرنے سے انکار کردیا جس پر صحافی نے شدید غم و غصے کا اظہار کیا ۔مائیکر و بلاگنگ ویب سائٹ ٹوئٹر پر پیغام جاری کرتے ہوئے طلعت حسین نے کہا کہ جیونیوز نے میرے پروگرام کو نشر کرنے سے انکار کردیا ہے ، میں نے لوہاری ریلی ،اس میں موجود لوگوں کی تعداد اور ان کے جذبات سے متعلق پروگرام ریکارڈ کیا تھا ۔انہوں نے بتا یا کہ اس پروگرام میں مستونگ دھماکے ،سول اور سیاسی آزادی کے مستقبل سے متعلق بھی گفتگو کی گئی تھی ۔طلعت حسین نے غصے میں کہا کہ میری 12گھنٹوں کی محنت ضائع ہو گئی جو کہ شرمناک بات ہے ۔

واضح رہے کہ نواز شریف کے ساتھ لندن سے پاکستان آنے والی خاتون صحافی عاصمہ شیرازی نے گزشتہ روز نواز شریف کا انٹر ویو کیا تھا لیکن ان کے چینل نے بھی پروگرام نشر کرنے سے انکار کردیا تھا ۔

