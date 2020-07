حلیمہ سلطان پاکستانی کمپنی کی برانڈ ایمبیسڈر بن گئیں

استنبول (ویب ڈیسک) اسلامی تاریخ کی فتوحات پر مبنی شہرہ آفاق ترک سیریز ’ارطغرل غازی‘ میں حلیمہ سلطان کا مرکزی کردار ادا کرنے والی ترک اداکارہ اسراءبلجیک پاکستانی موبائل کمپنی کی برانڈ ایمبیسڈر بن ہوگئیں۔

اسراءبلجیک نے اپنے حالیہ انٹرویو میں اس بات کا انکشاف کیا تھا وہ جلد ہی پاکستان کے 3 مقبول ترین برانڈز کے ساتھ کام کریں گی لیکن اِس حوالے سے انہوں نے برانڈز کے نام پوشیدہ ہی رکھے تھے اور کہا تھا کہ وہ جلد ہی پریس ریلیز کے ذریعے برانڈز کے نام بتائیں گی۔

اب اسراءبلجیک کی جانب سے تو کوئی بیان سامنے نہیں آیا تاہم معروف موبائل کمپنی نے اپنے ایک سوشل میڈیا پیغام میں یہ اعلان کیا ہے کہ ’حلیمہ سلطان‘ کو برانڈ ایمبسیڈر بنادیا گیا ہے۔

اسمارٹ فون کمپنی کیو موبائل نے سوشل میڈیا کے ذریعے اعلان کیا کہ اسراءبلجیک کو نئی ڈیوائس ویو میکس پرو کے لیے برانڈ ایمبیسڈر مقرر کردیا گیا ہے۔

کمپنی نے اپنی سوشل میڈیا پوسٹ میں بتایا یہ پہلا پاکستانی برانڈ ہے جس نے ارطغرل ڈرامے سے شہرت پانے والی اداکارہ کو اپنے نئے فون کی مہم کا حصہ بنایا ہے۔

اس سے قبل اسراءبلجیک نے اردو میں ایک پیغام جاری کرتے ہوئے بتایا تھا کہ وہ ترکی سے باہر کسی بھی انتظامی کمپنی سے وابستہ نہیں ہیں۔

انسٹاگرام کی اسٹوری میں اداکارہ نے اردو میں لکھا کہ ’میری آفیشنل مینجر اور واحد نمائندہ صرف ڈیوگو دروکان جیجی ہے تو آپ کسی بھی منصوبے، اشتراک یا شراکت داری کے لیے اِن سے رابطہ کر سکتے ہیں۔

علاوہ ازیں پاکستان سپر لیگ (پی ایس ایل) کی فرنچائز پشاور زلمی کے مالک جاوید آفریدی نے اسراءبلجیک کو فرنچائز کا برانڈ ایمبیسڈر بنانے کے حوالے سے کرکٹ شائقین سے مشورہ مانگا تھا۔

اس کے بعد سے اسراءکی جانب سے پشاور زلمی کو ٹیگ کرتے ہوئے پاکستانیوں کو جلد خوشخبری سنانے کا ایک پیغام بھی سامنے آیا تھا۔

I will be sharing some good news with you soon. @JAfridi10 @PeshawarZalmi