بابراعظم کی باﺅلنگ بھی کمال نکلی، پریکٹس میچ میں شاہین شاہ آفریدی کو کیسے آﺅٹ کیا؟ ویڈیو وائرل ہو گئی

وورسٹر (ڈیلی پاکستان آن لائن) وورسٹر میں قومی ٹیم کا دو روزہ انٹر اسکواڈ میچ ڈرا ہوگیا تاہم بیٹنگ اور باﺅلنگ لائن، دونوں نے ہی عمدہ کارکردگی کا مظاہرہ کیا جس پر کوچنگ سٹاف بھی مطمئن نظر آیا جبکہ پاکستانی ٹیم کے مایہ ناز مڈل آرڈر بلے باز بابراعظم نے ناصرف بیٹنگ میں اچھی کارکردگی دکھائی بلکہ شاہین شاہ آفریدی کی وکٹ بھی حاصل کی۔

تفصیلات کے مطابق پریکٹس میچ کے پہلے روز پی سی بی گرین نے 8 وکٹ پر 318 رنز بنائے، بابر اعظم نے ناٹ آؤٹ 82، عابد علی نے 71 اور محمد رضوان نے 47 رنز کی اننگز کھیلی جبکہ نوجوان فاسٹ باﺅلر شاہین شاہ آفریدی نے چار اور محمد عباس نے دو کھلاڑیوں کو آؤٹ کیا۔ جواب پی سی بی وائٹ کی ٹیم نے 5 وکٹ پر 313 رنز بنائے، افتخار احمد 86 رنزبناکرنمایاں رہے جبکہ سابق کپتان سرفراز احمد نے 40 رنز جوڑے۔ میچ ڈراءہونے اور وورسٹر میں اپنے قرنطینہ کی 14 روزہ مدت مکمل کرنے کے بعد پاکستان کا سکواڈ کیمپ کے دوسرے مرحلے کیلئے ڈربی شائر پہنچ گیا ہے۔

Babar Azam dismissed Shaheen Afridi during the practice match in Worcester

A future all-rounder in the making? ????pic.twitter.com/u7pvIOaPoq