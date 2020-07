دل کا دورہ پڑنے کے بعد اب سٹیج اداکارہ روبی انعم کی حالت کیسی ہے؟تشویشناک خبر آگئی

لاہور (ڈیلی پاکستان آن لائن) معروف کامیڈین اور اداکارہ روبی انعم کو دل کادورہ پڑنے پر پنجاب انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی میں داخل ہیں جہاں ان کی حالت تشویشناک بتا ئی جا رہی ہے ۔تین روز قبل چہروں پرقہقہے بکھیرنے والی سٹیج، ٹی وی اور فلم کی اداکارہ روبی انعم کو لاہور میں دل کا دورہ پڑا جس کے باعث انہیں فوری طور پر پنجاب انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی لایا گیاتھا۔اس وقت روبی انعم آئی سی یو میں تشویشناک حالت میں ہیں ۔

#BreakingNews: Actress and comedian Rubi Anam needs your prayers. She is in ICU at Punjab institute of cardiology as she had a Heart attack. pic.twitter.com/TET30rOj7X