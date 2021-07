پاکستانی کرکٹ ٹیم کے معروف کھلاڑی کے گھر بیٹے کی پیدائش

لاہور (ڈیلی پاکستان آن لائن )قومی کرکٹ ٹیم کے فاسٹ بولر سہیل تنویر کے گھر تیسرے بیٹے کی پیدائش ہوئی ہے۔

تفصیلات کے مطابق سہیل تنویر نے بیٹے کی پیدائش کی خبر سوشل میڈیا اکاونٹس کے ذریعے اپنے مداحوں کو دی۔قومی کرکٹر نے شکر ادا کرتے ہوئے تینوں بیٹوں کی تصویر شیئر کی اور کیپشن میں لکھا کہ اللہ نے ہمیں ایک اور بیٹے سے نوازا ہے۔سہیل تنویر نے نیک خواہشات کا اظہار کرنے والوں کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا کہ وہ ہر ایک کو جواب نہیں دے سکتے لیکن سب کے مشکور ہیں۔سہیل تنویر کو ساتھی کھلاڑیوں سمیت متعدد افراد کی جانب سے مبارکبادیں پیش کرنے کا سلسلہ جاری ہے۔

Allah SWT blessed us with another baby boy Alhumdulila ???? pic.twitter.com/Q0phbm1nSZ