ملالہ یوسف کی سالگرہ پر شوہر کی طرف سے پیار بھر ا پیغام ، وہ کتنے برس کی ہو گئیں؟

کراچی(ڈیلی پاکستان آن لائن) نوبل انعام یافتہ ملالہ یوسف زئی کی 25 ویں سالگرہ کے موقع پر ان کے شوہر عصر ملک نے محبت بھرا پیغام سوشل میڈیا پر جاری کر دیا۔

تفصیلات کے مطابق نوبل انعام یافتہ ملالہ یوسف نے 12 جولائی کو اپنی 25 ویں سالگرہ منائی تھی۔ملالہ یوسف کے سالگرہ کے موقع پر انکے شوہر عصر ملک نے سماجی رابطے کی سائٹ ٹوئٹر پر تصاوئر شیئر کرتے ہوئے لکھا کہ" میری زندگی میں شامل سب سے زیادہ انٹرٹیننگ، سمجھداراور خوبصورت شخصییت کو سالگرہ مبارک ہو"، انہوں نے مزید لکھا کہ" آپ ہر اس جگہ کو روشن کرتی ہیں جہاں آپ جاتی ہیں اور مجھے یہ اعزاز حاصل ہے کہ میں انہیں قریب سے دیکھتا ہوں "۔

Happy Birthday to the most entertaining, thoughtful and beautiful person in my life. You light up every room you enter and I feel privileged that I get to see that up close ♥️ pic.twitter.com/GwIc1G8X9U