فہد مصطفیٰ کی مداحوں سے 1200کی درخواست نے انہیں مشکل میں ڈال دیا

لاہور(ڈیلی پاکستان آن لائن) پاکستانی معروف اداکار فہد مصطفیٰ کی دو روز قبل ریلیز ہونے والی فلم قائداعظم زندہ باد سے قبل دیے گئے ایک انٹرویو میں انکی مداحوں سے1200کی درخواست نے انہیں مشکل میں ڈال دیا ۔

تفصیلات کے مطابق اداکار فہد مصطفیٰ کی گزشتہ دنوں میں اپنی فلم قائداعظم کی تشہیر کرتے ہوئے ، انڈپینڈنٹ اردو سے گفتگو میں اداکار نے اپنے مداحوں سےکہا تھا کہ" اگر مجھ سے آپ محبت کرتے ہیں تو پھر 1200 روپے خرچ کرکے سینما جائیں اور میری فلم قائداعظم زندہ باد دیکھیں"۔جس کے بعد سوشل میڈیا صارفین نے انہیں تنقید کا نشانہ بنانا شروع کر دیا،کیونکہ یہ درخواست فہد نے ایسے وقت میں کی جب ملک میں مہنگائی کی شرح بہت زیادہ ہے۔

ایک صارف نے لکھاکہ" دیکھیں فہد، آپ جان مانگ لیتے لیکن 1200 روپے کا مذاق نہیں ہے۔"

ایک صارف نے کہا کہ "لوگوں کے پاس ایک وقت کے کھانے کے پیسے نہیں ہے آپ کہتے ہے 1200 سنیما ٹکٹ لو۔"

???? no fahad I don't love you more than 1200 rupees ???? pic.twitter.com/eCaPz3oThH