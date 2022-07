بختاور بھٹو سندھ حکومت کے دفاع کیلئے میدان میں آگئیں

کراچی(ڈیلی پاکستان آن لائن) بختاور بھٹوزرداری کراچی ڈوبنے پر حکومت سند ھ پر تنقید کرنے والوں کوجواب دیا اور دفاع میں سامنے آگئیں۔

تفصیلات کے مطابق کراچی میں ہونے والی حالیہ بارشوں کے بعد پیدا ہونے والی صورت حال پر صوبائی حکومت کو تنقید کا نشانہ بنانے والوں کو جواب دینے کے لیے بختاور بھٹوزرداری اپنی جماعت کی حمائت میں سامنے آگئیں۔سماجی رابطے کی سائٹ ٹوئٹر پر ٹویٹ میں لکھا کہ "موسمیاتی تبدیلی کی وجہ سے دنیا بھر میں ترقی یافتہ شہروں کو اربن فلڈنگ کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے جبکہ کراچی میں اتنی زیادہ بارشوں کی امید نہیں تھی، لیکن کراچی میں اس سال ریکارڈ توڑ بارشیں ہوئی ہیں"۔بختاور بھٹو زرداری نے مزید لکھا کہ "صوبائی حکومت 24 گھنٹے کام کر رہی ہے، پانی کی نکاسی کے لیے پہلے بارش کا رکنا ضروری ہے"۔بختاور بھٹو نے اپنے ٹوئٹ میں مختلف ممالک کے ترقی یافتہ شہروں کی سیلاب میں ڈوبی تصاویر بھی شیئر کیں۔

Most developed cities (across the world!) have flooded over the years due to #ClimateChange resulting in unprecedented rain. #Karachi is no exception & just broke its own record (more accurate to say floods). #PPP Sindh gov was on site 24/7 (rain needs to stop before clearing) https://t.co/fajfpAjZV4