انسان کو مریخ پر بھیجنے کیلئے سٹار شپ کی تیاری، تجربے کے دوران انجن کو آگ لگ گئی

نیویارک(مانیٹرنگ ڈیسک) دنیا کے امیر ترین شخص ایلون مسک نے اپنی خلائی تحقیقاتی کمپنی سپیس ایکس کے ذریعے انسان کو مریخ پر بھیجنے کا مشن شروع کر رکھا ہے۔اسی مشن کے تحت کمپنی ایک سٹار شپ خلائی جہاز تیار کرنے کے منصوبے پر کام کر رہی تھی، جس میں گزشتہ روز کمپنی کو ایک بڑا دھچکا لگ گیا ہے۔ انڈیا ٹائمز کے مطابق سپیس ایکس کے ماہرین نے سٹارشپ کے لیے تیار کیے گئے انجن کا زمین پر ہی تجربہ کیا، جس میں بدقسمتی سے اس انجن کو آگ لگ گئی اور وہ جل کر خاکستر ہو گیا۔

رپورٹ کے مطابق سپیس ایکس کے ماہرین انجن کی تیاری کے بعد توقع ظاہر کر رہے تھے کہ وہ جلد اس میگا سپیس کرافٹ کو مدار میں پہلی پرواز پر بھیجنے میں کامیاب ہو جائیں گے اور مستقبل میں اسی خلائی جہاز کے ذریعے انسانوں اور ان کے سازوسامان کو چاند اور مریخ پر بھیجا جائے گا۔

Holy moly. Well, that was unexpected!https://t.co/dUUqw7ojRv pic.twitter.com/7IGztPuE12