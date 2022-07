اجنبی فنکار جب مجھ سے ملتے حیرت کا اظہار کرتے، اُن کی حالت دیدنی ہوا کرتی تھی کیونکہ میں بہت چھوٹا تھا اجنبی فنکار جب مجھ سے ملتے حیرت کا اظہار کرتے، اُن کی حالت دیدنی ہوا کرتی ...

مترجم:علی عباس

قسط: 14

"Steeltown" کے اولین گیت "Big Boy"کے نچلے سُر بہتر تھے۔ یہ گیت ایک بچے کے بارے میں تھا جو کسی لڑکی کے ساتھ محبت کرنے کا خواہاں ہے۔ ظاہر ہے کہ اس پوری صورتحال کو سمجھنے کے لئے آپ کو 9سال کے ایک ناتواں بچے کا گیت گاتے ہوئے خاکہ ذہن میںتخلیق کرنا پڑے گا۔ گیت کے مطابق میںمزید ماورائی داستانیں گوش گزار نہیں کرنا چاہتا لیکن سچ یہ ہے کہ میں اتنا کم عمر تھا کہ میں ان گیتوں کے بیش تر الفاظ کے حقیقی مفاہیم کو نہیں سمجھ سکتا تھا۔ میں نے محض اُن گیتوں کو گایا تھا جو انہوں نے مجھے دیئے تھے۔

جب یہ گیت اپنے حیران کن نچلے سُروں کے ساتھ گیری کے ریڈیو چینل سے نشر ہوا تو ہم قصبے میں معروف ہوگئے۔ کوئی یہ یقین کرنے پر تیار نہیں تھا کہ ہم نے اپنا گیت پیش کیا ہے۔ ہمیں خود یہ ایک خواب، ایک خیال محسوس ہو رہا تھا۔

"Steeltown" کے اولین گیت کی ریلیز کے بعد ہم نے شکاگو کے تمام بڑے ٹیلنٹ شوز کو اپنی توجہ کا مرکز بنایا۔ عام طور پر اجنبی فنکار جب مجھ سے ملتے تو حیرت کا اظہار کیا کرتے، خاص طور پر وہ فنکار جنہوں نے ہمارے بعد روشنیوں کی چکا چوند میں قدم رکھا تھا، اُن کی حالت دیدنی ہوا کرتی تھی کیونکہ میں بہت چھوٹا تھا۔ ایک روز جیکی یوں قہقہے لگا رہا تھا جیسے اُسے کسی نے دنیا کا مزاحیہ ترین لطیفہ سنا دیا ہو۔ شو شروع ہونے سے چند ثانیوں قبل ایسی حرکت بینڈ کے لئے مثبت اشارہ نہیں تھا، اور میں کہہ سکتا ہوں کہ باپ پریشان ہو گیا تھا اور وہ سٹیج پر اُس کی ڈانٹ ڈپٹ کرنے کے لئے جا رہا تھا۔ باپ اُس کی مرمت کرنے پہنچ گیا۔ لیکن جیکی نے اُس کے کانوں میں سرگوشی کی اور جلد ہی باپ نے اُسے تھام لیا اور ہنسنے لگا۔ میں اس لطیفے کے بارے میں جاننا چاہتا تھا۔ باپ نے فخر سے بتایا کہ جیکی نے شو کے مرکزی فنکاروں کو ایک دوسرے سے بات کرتے ہوئے سُنا تھا۔ ایک شخص نے کہا تھا”جیکسن فائیو اپنے بالشتیے فنکار کی وجہ سے ہمیں اس مقابلے میں شکست سے دوچار کر سکتے ہیں۔“

میں نے یہ سنا تو پریشان ہوگیا کیونکہ میرے جذبات کو ٹھیس لگی تھی۔ میں نے سوچا کہ وہ لوگ بد طینت ہیں۔ اس میں میرا کوئی قصور نہیںتھا کہ میں چھوٹا تھا، لیکن جلد ہی تمام قہقہے لگانے لگے۔ باپ نے وضاحت کی کہ وہ میرا مذاق نہیں اُڑا رہے۔ اُس نے مجھے بتایا کہ مجھے خود پر فخر ہونا چاہئے، وہ لوگ بکواس کر رہے تھے کیونکہ وہ یہ تصور کر رہے تھے کہ میں عمر میں بڑا ہوں اور خود کو شعوری طور پر ایک بچے کے طور پر پیش کر رہا ہوں جیسا کہ فلم "Munchkins in The Wizard of Oz"کے ایک کردار نے کیا تھا۔ باپ نے کہا کہ اگر مجھے اُن سنکی لڑکوں کا ساتھ میں سر آجائے جو پڑوس کے بچوں کی طرح بات چیت کرتے ہیں جنہوں نے ہمیں گیری میں پریشان کیا تھا تو اُس وقت شکاگو کو تسخیر کرنا مشکل نہیں رہے گا۔

ہمیں تاحال اپنی کوششوں کو جاری رکھنا تھا۔ شکاگو کے کچھ معیاری کلبوں میں پرفارم کرنے کے بعد باپ نے رائل تھیٹر کے ایک مقابلے میں شرکت کے لئے بات چیت کر لی تھی۔ وہ اُس رات بی بی کنگ کو دیکھنے گیا تھا جب اُس نے اپنی معروف لائیو البم کو تیار کیا تھا۔برسوں قبل جب باپ نے ٹیٹو کو چمکتے ہوئے سرخ رنگ کا گٹار دیا تھا، ہم اُسے اُن لڑکیوں کے نام لیکر چھیڑا کرتے جن کے نام سے وہ بی بی کنگ کے "Lucille"کی طرح اپنا گٹار منسوب کر سکتا تھا۔

ہم نے اس شو میں مسلسل تین ہفتوں تک کامیابی حاصل کی اور ہر بار نیا گیت پیش کیا تاکہ تھیٹر میں روزانہ آنے والے سامعین کو متجسس رکھ سکیں۔ کچھ دوسرے فنکاروں نے یہ شکایت کی کہ ہر بار شو میں شریک ہونا ہمارے لالچ کو ظاہر کرتا ہے لیکن ہم ہر بار ایسا ہی کرتے اور وہ یہی کہتے۔ وہاں ایک قانون تھا کہ اگر آپ نے مسلسل تین بار کامیابی حاصل کی ہے تو آپ کو ہزاروں لوگوں کے سامنے معاوضے کے ساتھ پرفارم کرنے کا موقع ملے گا۔ ہم نے اس موقع کو ضائع نہیں ہونے دیا اور شو راک اینڈ رول بینڈ "Gladys Knight and the Pips"کے گیت "I Heard It Through the Grapevine"کے نام رہا۔ یہ ایک نشیلی رات تھی۔

شکاگو کے بعد ہم نے نیویارک شہر کے اَپولو تھیٹر کے ایک بڑے اور اہم شو میں شرکت کی اور ہم نے حقیقتاً محسوس کیا کہ اس میں کامیابی حاصل کرنا ہماری ضرورت ہے۔ شکاگو کے بہت سارے لوگ یہ خیال کیا کرتے تھے کہ اَپولو تھیٹر میں کامیابی حاصل کرنے کا احساس فرحت انگیز ہے، اور اس سے زیادہ کچھ نہیں لیکن باپ اُسے کہیں زیادہ اہم تصور کر رہا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ نیویارک میں شکاگو کی طرح باصلاحیت فنکاروں کی کمی نہیں ہے اور وہ اس حقیقت سے آگاہ تھا کہ نیویارک میں شکاگو سے زیادہ ایسے فنکار موجود ہیں جن کے گیت ریلیز ہو چکے ہیں۔ یہی وجہ تھی کہ اَپولو کا شو ہمارے لئے اہمیت اختیار کر گیا تھا۔(جاری ہے )

نوٹ : یہ کتاب ” بُک ہوم“ نے شائع کی ہے ۔ ادارے کا مصنف کی آراءسے متفق ہونا ضروری نہیں ۔(جملہ حقوق محفوظ ہیں )۔