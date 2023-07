زونگ 4Gکا صحت کہانی کے ساتھ سٹرٹیجک تعاون کا معاہدہ زونگ 4Gکا صحت کہانی کے ساتھ سٹرٹیجک تعاون کا معاہدہ

اسلام آباد(پ ر) Zong4G پاکستان کی معروف ٹیلی کمیونیکیشنز کمپنی ہے۔Zong 4G نے صحت کہانی کے ساتھ ایک اسٹرٹیجک تعاون کا معاہدہ کیا ہے جس سے ملک میں ہیلتھ کیئر کے آؤٹ لک کو رسائی اور کفایت کے ایک نئے دور کی جانب لے جایا گیا ہے۔ یہ ڈائنامک الائنس My Zong ایپ کے صارفین کو ٹیلی میڈیسن سے تعلق رکھنے والے اْن سولوشنز اور جامع صحت کی دیکھ بھال کی خدمات پر خصوصی رعایت کے ساتھ بااختیار بناتا ہے جو تشخیص سے لے کر علاج تک پھیلے ہوئے ہیں۔ Zong 4G اور صحت کہانی مل کر ہیلتھ کیئر تک رسائل میں انقلاب بر پا کر رہے ہیں اور اسے ملک بھر کے لیے لوگوں کے لیے زیادہ آسان، باکفایت اور تبدیلی کا باعث بنا رہا ہے۔Zong 4G کے صارفین دور دراز علاقوں میں My Zongایپ کے ذریعے صحت کہانی پورٹل تک رسائی حاصل کر سکتے ہیں جو Android اور iOS دونوں پلیٹ فارمز پر دستیاب ہے اور اس کے ذریعے وہ معیاری اور باکفایت ہیلتھ کیئر خدمات فراہم کرنے والے پاکستان کے بہترین ڈاکٹروں سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ایک ماہ تک جاری رہنے والے اس اقدام کے تحت My Zong ایپ کے صارفین جنرل فزیشنز سے پہلے دو مشورے مفت حاصل کر سکے جب کہ تیسری مشاورت پر 50 فیصد رعایت حاصل کر سکتے ہیں۔مزید برآں، میڈیکل اسپشلسٹ سے پہلے مرحلے پر صرف 249 روپے لاگت آئیگی جبکہ اصل مشاورتی فیس 300 روپے سے 4,500 روپے فی مشاورت ہے۔یہ ایپ ذہنی صحت کے لیے بھی پہلی مشاورت 750 روپے میں فراہم کرتی ہے جبکہ اس مشاورت کے لیے فیس 1500 روپے سے 4500 روپے ہے۔اس کے علاوہ، My Zong ایپ کے صارفین صرف 499 روپے میں جنرل فزیشنز اور میڈیکل اسپشلسٹ کے ساتھ ایک ماہ کے لیے پیکیج سبسکرائب کرا کے لاتعداد مرتبہ مشاورت حاصل کر سکتے ہیں۔Zong 4G کے ترجمان نے اپنے صارفین کے لیے غیر معمولی خدمات کی فراہمی کے لیے کمپنی کے عزم کا اظہار کیا۔ اس بارے میں انہوں نے کہا: ”Zong 4G نے ہمیشہ اپنے صارفین کی زندگی کو آسان اورڈیجیٹل طور پر فعال بنانے کی کوشش کی ہے۔ یہ شراکت ثابت کرتی ہے کہ حقیقی فرق ڈیجیٹل ہونا ہے۔ اس کے ذریعے ہم نے کامیابی سے ڈیجیٹل ہیلتھ کیئر کو ارزاں قیمتوں پر اور Zong کے تمام صارفین اورZong My ایپ کے تمام صارفین کے لیے خصوصی ڈیلز میں فراہم کیں ہیں۔“