ایم ایس دھونی کے مجموعی اثاثوں کی مالیت سامنے آگئی

اسلام آباد(ڈیلی پاکستان آن لائن)سابق بھارتی کپتان ایم ایس دھونی کے مجموعی اثاثوں کی مالیت 10 ارب 40 کروڑ بھارتی روپے ہے ۔بھارتی جریدے کی رپورٹ میں بتایا گیا کہ ایم ایس دھونی 1040 کروڑ بھارتی روپے کمانے والی شخصیت ہیں۔دھونی کو ان کی آئی پی ایل فرنچائز چنئی سپر کنگز سے 12 کروڑ ملتے ہیں۔دھونی کی کمائی کا ذریعہ کمپنیز اور رئیل اسٹیٹ میں کی گئی سرمایہ کاری ، سوشل میڈیا پوسٹس مختلف برانڈز کے ساتھ معاہدے اور برانڈز کی ملکیت ہیں، ان اثاثوں کی مالیت ایک ہزار کروڑ ہے۔

