بابراعظم کیلئے نئے بلے تیار ہوگئے، ویڈیو وائرل

لاہور (ڈیلی پاکستان آن لائن)قومی کرکٹ ٹیم کپتان بابر اعظم کی قیادت میں رواں ماہ سری لنکا کیخلاف 2 ٹیسٹ کھیلے گی۔

سری لنکا کے خلاف سیریز کے لیے کپتان بابراعظم کے نئے بلّے تیار ہوگئے ہیں۔ ٹیسٹ سیریز کے لیے تیار ہونے والے بلے کی خصوصی ویڈیو برطانوی کمپنی نے جاری کردی ہے۔بابراعظم اس کمپنی کا ہائپر نووا 1.3 نامی بیٹ کا استعمال کرتے ہیں۔ پاکستان اور سری لنکا کے درمیان پہلا ٹیسٹ اتوار سے گال کرکٹ سٹیڈیم میں کھیلا جائے گا۔

پاکستان اور سری لنکا کے درمیان دوسرا ٹیسٹ میچ 24 جولائی سے کولمبو میں کھیلا جائے گا۔

