سری لنکا کا پاکستان کے خلاف ٹیسٹ ٹیم کا اعلان

کولمبو (ڈیلی پاکستان آن لائن) سری لنکا نے پاکستان کے خلاف ٹیسٹ سکواڈ کا اعلان کردیا۔ سری لنکن کرکٹ بور ڈ کی جانب سے جاری کردہ بیان کے مطابق دمتھ کرونارتنے سری لنکن ٹیم کی قیادت کریں گے جبکہ نشان مدوشکا،کوشال مینڈس،اینجلو میتھیوز کو بھی ٹیم میں شامل کیا گیا ہے۔

سری لنکن کرکٹ بورڈ کے مطابق دنیش چندیمل ،دھننجیا دی سلوا،پتھم نشانکا سمراوکرما،کمندو مینڈس،رمیش مینڈس اور پربتھ جے سوریا بھی ٹیم کا حصہ ہیں۔

16رکنی لنکن ٹیم میں پراوین جیاوکرما،کسن رجیتھا،مدوشنکا،وشوا فرنینڈو اور لکشیتا ماناسنگھے بھی شامل ہیں۔

