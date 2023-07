آئی سی سی کی ٹیسٹ کرکٹ میں سلو اوور ریٹ پابندیوں میں ترمیم کی توثیق

دبئی (ڈیلی پاکستان آن لائن) انٹرنیشنل کرکٹ کونسل(آئی سی سی) نے ٹیسٹ کرکٹ میں سلو اوور ریٹ پابندیوں میں ترمیم کی توثیق کردی ہے۔

آئی سی سی کی جانب سے جاری کردہ بیان میں کہا گیا ہے کہ فیصلے سےاوور ریٹ برقرار رکھنے، کھلاڑیوں کے لیے منصفانہ معاوضے کو یقینی بنانے کے درمیان توازن قائم کیا جا سکےگا۔ کھلاڑیوں پر ان کی میچ فیس کے 5فیصد کے برابر جرمانہ عائد کیا جائے گا جبکہ جرمانہ کی زیادہ سے زیادہ سزامیچ فیس کا 50فیصدہوگی۔

آئی سی سی کے مطابق اگر کوئی ٹیم 80 اوور کے نشان تک پہنچنے سے پہلے بولڈ ہو جاتی ہے اور نئی گیند ابھی باقی نہیں ہے تو کسی بھی ممکنہ تاخیر سے قطع نظر اوور ریٹ پر کوئی جرمانہ عائد نہیں کیا جائے گا۔ آئی سی سی کی نئی ترمیم سے60 اوورز کی حد کو ختم کردیا گیا ہے۔

