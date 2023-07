مہیش بابو کی11سالہ بیٹی نے معاوضے میں بڑی بڑی اداکاراﺅں کو پیچھے چھوڑدیا

چنئی (ڈیلی پاکستان آن لائن)بھارتی اداکار مہیش بابو کی صاحبزادی ستارہ صرف 11 برس کی ہیں اور انہوں نے ایک جیولری کا اشتہار کیا ہے۔

میڈیا رپورٹ کے مطابق ستارہ کو اس اشتہار کیلئے ایک کروڑ روپے معاوضہ ملا ہے لیکن اس کی تصدیق نہیں ہوسکی ہے۔جیولری کا اشتہار جب ٹائمز اسکوائر پر نشر ہوا تو ستارہ نے اپنے انسٹاگرام سے پوسٹ شیئر کی۔

مہیش بابو اور ان کی اہلیہ نمرتا نے بھی سوشل میڈیا اکائونٹس سے بیٹی کی اس کامیابی پر پوسٹ کی۔انسٹاگرام پر ستارہ کے ابھی سے ہی 10 لاکھ سے زائد فالوورز ہیں۔

Lighting up the Times Square!! ???????????? So so proud of you my fire cracker ♥️♥️♥️ Continue to dazzle and shine!! ???????????? #SitaraGhattamaneni pic.twitter.com/3ALO0HGNMy