ڈربن (ڈیلی پاکستان آن لائن)آئی سی سی نے مرد اور خواتین کرکٹ ٹیموں کیلئے یکساں انعامی رقم کا اعلان کردیا۔آئی سی سی ٹورنامنٹس کی فاتح، رنراپ مرد، خواتین ٹیموں کو اب برابر انعامی رقم ملا کرے گی۔

تفصیلات کے مطابق انعامی رقم کے حوالے سے فیصلہ ڈربن میں ہونے والے آئی سی سی کے سالانہ اجلاس میں کیا گیا،جس کے تحت آئی سی سی کے ہر ممبر کی فنڈنگ میں خاطر خواہ اضافہ کردیا گیا ہے۔تمام ممبران کو برابری کی بنیاد پر فنڈز ملیں گے۔ نئے ایونٹس کے لیے اب کم از کم سات مقامی کھلاڑیوں کو رکھنے کی شرط ہوگی۔ آرگنائزنگ ممبر بورڈ کسی کھلاڑی کے ہوم بورڈ کو شرکت کی فیس بھی ادا کرے گا۔

JUST IN: Equal prize money announced for men’s and women’s teams at ICC events.

Details ????