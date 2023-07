سالن میں ٹماٹر کیوں زیادہ ڈالا؟ بھارت میں بیوی خاوند کو چھوڑکر چلی گئی

بھوپال (ڈیلی پاکستان آن لائن)پڑوسی ملک بھارت میں ٹماٹر کی قیمتیں انتہائی زیادہ بڑھ جانے پر کئی گھروں میں لڑائی جھگڑوں کی خبریں سامنے آنے لگی ہیں جبکہ بعض افراد کی شادیاں بھی داﺅ پر لگ گئیں۔

بھارتی اخبار ’ٹائمز آف انڈیا‘ کے مطابق ریاست مدھیا پردیش کے ضلع شہدول میں سالن میں زیادہ ٹماٹر استعمال کرنے پر بیوی ناراض ہوکر شوہر کا گھر چھوڑ کر چلی گئیں۔ رپورٹ میں بتایا گیا کہ دونوں میاں اور بیوی کھانے کا ڈھابہ چلاتے ہیں، جس کے لیے شوہر مختلف سالن بناتے رہے ہیں لیکن حالیہ دنوں میں ٹماٹر مہنگے ہونے کی وجہ سے بیوی نے انہیں کم ٹماٹر استعمال کرنے کا کہا تھا لیکن انہوں نے اپنی مرضی سے زیادہ ٹماٹر استعمال کیے۔رپورٹ کے مطابق بیوی نے فیصلہ کیا تھا کہ جب تک ٹماٹروں کی قیمت کم نہیں ہوتیں تب تک ہر سالن میں صرف دو ٹماٹر استعمال کیے جائیں گے لیکن ان کے شوہر نے سالن کو ذائقہ دار بنانے کے لیے زیادہ ٹماٹروں کا استعمال کیا۔رپورٹ میں بتایا گیا کہ شوہر کی جانب سے اجازت کے بغیر سالن میں زیادہ ٹماٹر استعمال کرنے کا علم ہونے پر دونوں میاں اور بیوی میں سخت جھگڑا ہوا، جس کے بعد بیوی بچوں کو لے کر اپنے میکے چلی گئیں۔بیوی کے گھر چھوڑ جانے پر شوہر نے مقامی پولیس سے مدد مانگی اور کہا کہ انہیں ان کی صلح بیوی سے کرواکر انہیں واپس گھر لایا جائے۔اخبار کے مطابق پولیس نے مقامی صحافیوں سمیت دیگر افراد کی مدد سے گھر چھوڑ جانے والی خاتون کو سمجھایا اور انہیں گارنٹی دی گئی کہ اب ان کے شوہر سالن میں زیادہ ٹماٹر استعمال نہیں کریں گے، جس کے بعد ہی بیوی واپس گھر آئیں۔خیال رہے کہ اس وقت بھارت میں ٹماٹر فی کلو 350 روپے تک فروخت ہو رہے ہیں، وہاں عام طور پر ٹماٹر 20 سے 30 روپے فروخت ہوتے ہیں۔

چند ماہ قبل ہی وہاں کی متعدد ریاستی حکومتوں نے کسانوں سے خریداری کے لیے ٹماٹر کی فی کلو قیمت ڈیڑھ روپیہ رکھی تھی اور چند ہفتے قبل تک وہاں ٹماٹر 30 روپے کلو فروخت ہو رہے تھے۔

Woman leaves home with daughter after dhaba-tiffin centre operator hubby Sanjiv Verma uses pricey tomatoes in tiffin without her consent in MP's Shahdol district. Sanjiv requests police to bring back wife- daughter. @NewIndianXpress @TheMornStandard @santwana99 @Shahid_Faridi_ pic.twitter.com/kCm6lapPja