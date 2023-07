مشکل وقت میں پاکستانی عوام کے شانہ بشانہ کھڑے ہیں ،امریکی وزیرخارجہ انٹونی بلنکن

واشنگٹن (ڈیلی پاکستان آن لائن)امریکی وزیرخارجہ انٹونی بلنکن نے پاکستان کے لیے آئی ایم ایف کی جانب سے منظور پروگرام کا خیر مقدم کرتے ہوئے کہا ہے کہ ہم اس مشکل وقت میں پاکستانی عوام کے شانہ بشانہ کھڑے ہیں۔

سماجی رابطوں کی ویب سائٹ ٹوئٹر پر انہوں نے اپنے پیغام میں زور دیا کہ پاکستان میکرو اکنامک اصلاحات اور پائیدار اقتصادی بحالی کیلئے آئی ایم ایف پروگرام پر کام جاری رکھے۔

We stand by the Pakistani people during these hard times and welcome the International Monetary Fund's approval of a program to support Pakistan. We urge Pakistan to continue working with @IMFNews toward macroeconomic reforms and sustainable economic recovery.