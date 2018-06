سکاٹ لینڈ کیخلاف فتح کیساتھ ہی سرفراز احمد کو شاندار اعزاز مل گیا، ان کی کپتانی میں پاکستان نے 21 میچوں میں سے کتنے جیتے؟ جان کر آپ تو کیا، عمران خان بھی داد دینے پر مجبور ہو جائیں گے

لاہور (ڈیلی پاکستان آن لائن) پاکستان اور سکاٹ لینڈ کے درمیان پہلے میچ میں کپتان سرفراز احمد کی عمدہ اننگز نے جیت میں اہم کردار ادا کیا لیکن اس میچ میں جیت کیساتھ ہی ایک ایسا اعزاز بھی سرفراز کے نام ہو گیا کہ آپ تو کیا، عمران خان بھی انہیں داد دینے پر مجبور ہو جائیں گے۔

یہ بھی پڑھیں۔۔۔نیو اسلام آباد ائیرپورٹ پر ٹوائلٹس بناتے ہوئے ایسی سنگین غلطی کر دی گئی کہ معلوم ہوتے ہی خواتین کے پیروں تلے زمین نکل گئی، آخر ایسی کیا غلطی کی گئی ہے؟ جان کر آپ کے پیروں تلے زمین نکل جائے گی

سکاٹ لینڈ کیخلاف پہلے ٹی 20 میچ میں فتح کیساتھ ہی سرفراز احمد ٹی 20 کرکٹ میں پاکستان کے کامیاب ترین کپتان بن گئے ہیں جن کی قیادت میں قومی ٹیم نے 21 ٹی 20 انٹرنیشنل کھیلے جن میں سے 18 میں فتح حاصل کی اور صرف 3 میچوں میں شکست کا سامنا کرنا پڑا جبکہ مسلسل 11 ٹی 20 میچ میں پاکستانی ٹیم ناقابل شکست ہے اور اگر سکاٹ لینڈ کیخلاف دوسرا میچ بھی جیت لیا تو مسلسل جیتنے والے میچوں کی تعداد 12 ہو جائے گی۔

واضح رہے کہ پاکستان نے سکاٹ لینڈ کو پہلے ٹی 20 میچ میں 48 رنز سے شکست دی جبکہ دوسرا ٹی 20 انٹرنیشنل آج کھیلا جائے گا جو پاکستانی وقت کے مطابق رات آٹھ بجے شروع ہو گا۔

What a knock from the Pakistan skipper! A brilliant 89* and @SarfarazA_54 is now Pakistan's most successful T20I captain ever with 18 wins from 21 matches! ???? #SCOvPAK pic.twitter.com/p9A5NsPCku