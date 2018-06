ممبئی (این این آئی)بھارتی وزیراعظم مودی نے بھارتی کرکٹر ویرات کوہلی سے ایک ماہ قبل لیا’ فٹنس چیلنج ‘ پورا کر دکھایا ۔

میڈیا رپورٹ کے مطابق ’ ہم فٹ تو انڈیا فٹ‘ مہم کے سلسلے میں بھارتی وزیرکھیل راجیا وردھن سنگھ راٹھور نے خواہش ظاہر کی تھی کہ انڈیا کو فٹ ہونا چاہیے جس کے بعدبھارتی کرکٹ کے کپتان ویرات کوہلی نے یہ چیلنج قبول کرلیا تھا اور فٹنس کی ایک ویڈیو شیئرکردی تھی۔ویرات کوہلی نے لکھا تھاکہ ’’ میں نے چیلنج قبول کرلیا ہے اور اب یہ چیلنج اپنی اہلیہ انوشکا شرما، وزیراعظم نریندرمودی اور ایم ایس دھونی کو بھی دیتا ہوں‘‘۔کوہلی کے اس چیلنج کا علم ہوتے ہی بھارتی وزیراعظم نریندر مودی بھی میدان میں کود پڑے اور ٹوئٹر پر لکھا کہ ’’ چیلنج قبول کیا، ویرات! میں بھی اپنی ویڈیو جلد ہی شیئرکروں گا‘‘۔ مودی نے فٹنس کی ویڈیو شیئر کر کے ویرات کے چیلنج کو پورا کر دکھایا۔

انہوں نے کی گئیں مشقوں کے لمحات، یوگا، پودوں کے درمیان باغ میں چہل قدمی اور سانس لینے کی مشقوں کو ویڈیو کا حصہ بنایا۔ انہوں نے یہ چیلنج آگے بڑھاتے ہوئے کرناٹک کے نئے وزیر اعلیٰ ، ٹینس کھلاڑی مونیکا بترا، اور 40 سال سے زائد عمر کے فوجی افسران کو دیدیا۔انہوں نے کہا کہ میں ہر ہندوستانی سے اپیل کرتا ہوں کہ وہ روز کچھ وقت اپنی فٹنس کے لئے وقف کرتے ہوئے کسی بھی آسان مشق کا انتخاب کریں، آپ کو اس کا ضرور مثبت نتیجہ ملے گا۔

ویڈیو دیکھیں:

