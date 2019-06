”مجھے اس پاکستانی باﺅلر کاسامنا کرنے سے ڈر لگتا تھا“ یووراج سنگھ نے ریٹائرمنٹ کا اعلان کرنے کے بعد بالآخر اعتراف کرلیا

لاہور(ویب ڈیسک) بین الاقوامی کرکٹ سے حال ہی میں ریٹائرمنٹ کا اعلان کرنے والے بھارتی بلے باز یوراج سنگھ نے تسلیم کرلیا کہ وہ شعیب اختر کی گیند بازی سے خوفزدہ رہتے تھے۔

Thanks payan for ur lovely wishes. Trust me Everytime u ran into bowl at me it was terrifying ! Had to gather a lot of courage to face u. We had some great battles will always cherish those moments @shoaib100mph Shoaib Akhtar’s Special Message https://t.co/a1pdmT1mrA