گزشتہ روز آسٹریلوی کھلاڑیوں کے کیچ ڈراپ ہونے پر افسردہ ہو کر سوشل میڈ یا پر چھا جانے والا یہ نوجوان کون ہے اور اسے کس بات پر زیادہ دکھ ہوا؟خود ہی بتا دیا

لندن (ڈیلی پاکستان آن لائن )گزشتہ روز پاکستان اور آسٹریلیا کے درمیان میچ میں شاہینوں کی خراب پرفارمنس نے پاکستانی شائقین کرکٹ کو افسردہ کیا تاہم ایک مداح پاکستانی سوشل میڈیا پر میم کی شکل میں گردش کررہا ہے جن کا نام اختر ملک ہے۔ایک انٹرویو کے دوران اختر ملک کا کہنا تھا کہ وہ آسٹریلیا بمقابلہ پاکستان میچ دیکھنے لندن سے ساڑھے تین گھنٹے کا سفر کرکے پہنچے تھے تاہم پاکستانی کھلاڑیوں کی جانب سے کیچز ڈراپ کرنا مایوس کن تھا۔آصف علی کی جانب سے ڈیوڈ وارنر کا تھرڈ مین پر آسان ترین کیچ ڈراپ ہوتا دیکھ اختر ملک کا کہنا تھا ’اپنی آنکھوں کے سامنے اتنا آسان کیچ ڈراپ ہوتا دیکھنا بہت مشکل تھا اور میرے تاثرات میں یہ بات واضح تھی۔

اختر ملک نے کہا کہ فاسٹ باولر شاہین شاہ آفریدی اور پاکستان کی آوٹ فیلڈنگ بہتر رہی تاہم کیچز بہت خراب تھے۔محمد عامر کی کارکردگی سے متعلق سوال پر ان کا کہنا تھا کہ ایک طویل عرصے کے بعد محمد عامر کو اس طرح بولنگ کرتے دیکھا۔انہوں نے تیز بولنگ کی اور ایسی پرفارمنس سے ہم جیسے شائقین کی حوصلہ افزائی ہوتی ہے۔ان کا مزید کہنا تھا کہ وہ لندن میں رہتے ہیں اور کئی گھنٹوں کا سفر کرکے صرف میچ دیکھنے ٹاونٹن پہنچے تھے۔اختر اب سوشل میڈیا پر وائرل ہوچکے ہیں اور لوگ ان کی تصویر کے ساتھ میمز بناکر شیئر کررہے ہیں۔

واضح رہے گزشتہ روز آسٹریلیا کے خلاف پاکستان کو 41 رنز سے شکست ہوئی۔ ورلڈ کپ میں یہ قومی ٹیم کی دوسری شکست تھی اور یہ کہا جائے کہ پاکستان نے اپنی ناقص فیلڈنگ کی وجہ سے یہ میچ ہارا تو یہ غلط نہ ہوگا۔پاکستان نے اس میچ میں کئی اہم کیچ چھوڑے جن میں دو بلے باز ڈیوڈ وارنر اور ایرون فنچ کے تھے جنہوں نے بالترتیب 107 اور 82 رنز بنائے۔

Imam Ul Haq played 75 balls for his selfish fifty and inzamam be like "Naak katwa do Meri sifarish ki"#AUSvPAK pic.twitter.com/8uTdI4tTh0 — Fasih Uddin (@Fasih_Uddin) June 12, 2019

