" لفظ کالو کو صورتحال کے مطابق استعمال کیا جاتا ہے اور۔۔۔" بھارتی اداکارہ ...

ممبئی (ویب ڈیسک) ویسٹ انڈیز کرکٹ ٹیم کے سابق کپتان ڈیرن سیمی نے آئی پی ایل میں انہیں’کالو‘ کہنے کی وضاحت دینے پر بھارتی اداکارہ سوارا بھاسکر کو جواب دیا ہے۔مائیکرو بلاگنگ سائٹ ٹوئٹر پر بھارتی اداکارہ سوارا بھاسکر نے اپنے ٹوئٹ میں ڈیرن سیمی کو مخاطب کرتے ہوئے لکھا کہ ’اگر کسی نے سیاہ فاموں کے لیے کوئی لفظ استعمال کیا ہے اور کہتے ہیں کہ یہ لفظ ان سے محبت میں کہا گیا ہے تو آپ اِس بارے میں کیا کہیں گے؟‘

Dear @darensammy88 if someone used the N word at a black person & said they “operated from a place of love” what would u say? Same with word ‘Kaalu’ & it’s variations. And team members of @SunRisers . Show some decency & spine #SaySorryToDaren officially ! #thatsnotcricket @IPL https://t.co/8nbMpwNh6e

سوارا بھاسکر نے کہا کہ ’اِسی طرح لفظ کالو کو بھی مختلف طریقوں سے صورتحال کے مطابق استعمال کیا جاتا ہے۔‘بھارتی اداکارہ نے آئی پی ایل کی ٹیم حیدر آباد سن رائزرز کے ٹوئٹر اکاﺅنٹ کو اپنے ٹوئٹ میں ٹیگ کرتے ہوئے لکھا کہ ’آپ لوگ سب شائستگی کا مظاہرہ کرتے ہوئے ڈیرن سیمی سے اس رویے پر معافی مانگیں۔‘

سوارا بھاسکر کے ٹوئٹ کا جواب دیتے ہوئے ڈیرن سمی نے کہا کہ ’میں اپنے کہے پر تعزیت نہیں کر رہا ہوں لیکن میں چاہتا ہوں کہ ہم اس موقع کو استعمال کرتے ہوئے اپنی غلطی کو سدھار سکتے ہیں تاکہ دوبارہ کسی کے ساتھ ایسا نہ ہو۔‘

Don’t get me wrong I’m not condoning what was done/said. I’m saying let’s use this opportunity to educate each other so it doesn’t happen again. One can only apologize if he/she feels wrong about something. I’m confident&proud to be black. That will never change ???????????????????????????? https://t.co/HeA1Erwby3