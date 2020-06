شاہد آفریدی بھی کورونا وائرس کا شکار ہوگئے

کراچی(ڈیلی پاکستان آن لائن)کورونا وائرس کھلاڑیوں پر بھی وار کرنے لگا۔پاکستان کے مایہ ناز سابق بلے باز شاہد خان آفریدی بھی کورونا وائرس سے متاثر ہوگئے۔

بوم بوم آفریدی نے اپنے ٹویٹر اکاونٹ پر بتایا ہے کہ’’ میں جمعرات سے طبیعت میں بہتری محسوس نہیں کررہا تھا۔ جسم میں شدید درد اور بے چینی محسوس کررہا تھا۔ کورونا کا ٹیسٹ کروایا جو بدقسمتی سے مثبت آیا۔قوم سے جلد صحتیابی کے لیے دعاؤں کی اپیل ہے۔

I’ve been feeling unwell since Thursday; my body had been aching badly. I’ve been tested and unfortunately I’m covid positive. Need prayers for a speedy recovery, InshaAllah #COVID19 #pandemic #hopenotout #staysafe #stayhome