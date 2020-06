شہباز شریف کی اہلیہ بھی کورونا کا شکار ،افسوسناک پیغام بھی سامنے آگیا

لاہور(ڈیلی پاکستان آن لائن )قائد حزب اختلاف اور مسلم لیگ ن کے صدر شہباز شریف کی اہلیہ تہمینہ درانی بھی کورونا کا شکار ہو گئیں ۔مائیکرو بلاگنگ ویب سائٹ ٹوئٹر پر انہوں نے لکھا کہ خادم اعلیٰ پنجاب کو جان بوجھ کر نیب اور عدالت میں بڑے رش میں لے جا یا گیاجس کی وجہ سے وہ کورونا وائرس کے مرض میں مبتلا ہوئے ۔تہمینہ درانی نے کہا کہ گزشتہ روز میرا بھی کورونا ٹیسٹ مثبت آیا جس پر میں روئی بھی ہوں لیکن میں ہمارے لیے نہیں روئی بلکہ ان لوگوں کے لیے آنسو بہائے جو نہ تو ٹیسٹ کرا سکتے ہیں اور نہ ہی اس بیماری کے پروٹوکول پورے کر سکتے ہیں ۔

واضح رہے کہ اس سے قبل شہباز شریف بھی کورونا وائرس کا شکار ہو گئے ہیں اور انہوں نے بھی اپنی بیماری پر نیب کو تنقید کا نشانہ بنا یا تھا ۔

Punjab’s ‘life long’ Khadim e Aaala’s (intentional) exposure 2 huge crowds at NAB & court, obviously infected him with Covid 19. Yesterday I too tested positive. I wept, NOT 4 us, but 4 the majority of r people who can neither afford the test nor the protocol! I pray ONLY4 them!