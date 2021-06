یورو کپ کے میچ کے دوران کھلاڑی کو دل کا دورہ پڑگیا, ویڈیو بھی سامنے آگئی

کوپن ہیگن (ڈیلی پاکستان آن لائن )یورو کپ فٹ بال ٹورنامنٹ میں ڈنمارک اور فن لینڈ کے درمیان میچ میں ڈنمارک کے فٹبالر کو دل کا دورہ پڑ گیا جس کے بعد میچ معطل کردیا گیا۔

میچ میں ڈنمارک کے کھلاڑی کرسچین ایرکسن کی طبیعت خراب ہوگئی اور وہ میدان میں گرپڑے جنہیں فوری طور پر ہسپتال لے جایا گیا۔پہلے ہاف کے اختتام سے چند منٹ قبل یہ افسوسناک واقعہ پیش آیا۔ اس حوالے سے یونین آف یورپین فٹبال ایسوسی ایشن (یوئیفا) کا کہنا ہے کہ ڈنمارک کے فٹ بالر کرسچین ایرکسن کی طبیعت اب بہتر ہےانہیں میچ کے دوران دل کا دورہ پڑا تھا۔واقعے کے بعد ڈنمارک اور فن لینڈ کے درمیان میچ معطل کردیا گیا ہے، میچ روکا گیا تو مقابلہ بغیر کسی گول کے برابر تھا۔

Everyone is with you #Eriksen kick out pic.twitter.com/aBVJkWJTlo