بیگم رعنا لیاقت علی خان بیگم رعنا لیاقت علی خان

بیگم رعنا لیاقت علی خان نے13جون 1990ء کو داعی اجل کو لبیک کہا۔ وہ پاکستان میں حقوق و ترقی نسواں کی تحریک APWA)) کی بانی تھیں۔ ملک کی پہلی خاتون اول،پہلی مسلم خاتون سفارتکار اور پہلی صوبائی خاتون گورنر ہونے کا اعزاز بھی انہیں حاصل تھا۔معاشرے میں عورت کو بااختیار و پُراعتماد بنانے کے لئے انہوں نے پاکستان میں ویمن نیشنل گارڈ کی بنیاد رکھی جس میں خواتین کو مکمل فوجی تربیت فراہم کی جاتی تھی۔

ایک سفارت کار کی حیثیت سے بیگم رعنا لیاقت علی خان نے انتہائی کامیابی کے ساتھ اپنے فرائض سر انجام دیئے۔ سابق سفیر برجیس خان کی زبانی محترمہ کا ایک واقعہ کا ذکر دلچسپی سے خالی نہ ہو گا۔ برجیس حسن خاں بیگم صاحبہ کے ساتھ پاکستان کی فارن سروس سے متعلق رہے تھے۔ بیگم رعنا لیاقت علی خان 1956ء میں ہالینڈ میں بطور سفیر خدمات انجام دے رہی تھیں اسی دوران ہی نہر سوئز کا بحران سامنے آیا تھا۔ مصر کے صدر جمال عبدالناصر نے مصر کی جغرافیائی حدود میں واقع نہر سوئز کو قومی ملکیت میں لے لیا تھا،جو اس سے قبل برطانیہ کی ملکیت تھی، نہر سوئز میں فرانس اور اسرائیل کی اقتصادی و دفاعی دلچسپی شامل تھی،لہٰذا برطانیہ، فرانس اور اسرائیل نے مل کر مصر پر حملہ کر دیا تھا۔ اس طرح ایک تنہا مصر اور مقابلے پر یہ تینوں ممالک۔ بدقسمتی سے اس دور میں پاکستان کی حکومت نے برطانوی موقف کی تائیدوحمایت کی۔ بیگم صاحبہ نے ہالینڈ کے دارالحکومت ہیگ سے ایک مراسلہ پاکستان کی وزارت خارجہ کو ارسال کیا،جس میں حکومت پاکستان کے موقف سے اختلاف کرتے ہوئے یہ مشورہ دیا گیا تھا کہ پاکستان کو برملا نہر سوئز کے معاملے میں عرب جمہوریہ مصر کی حمایت کرنی چاہئے۔

یہاں یہ انکشاف بھی بر موقع ہو گا کہ بیگم رعنا لیاقت علی خان کو ہالینڈ کی ملکہ جولیانہ نے جو ایک محل نما عمارت ان کو ذاتی طور پر تحفہ میں دی تھی بیگم صاحبہ نے اس کو پاکستان کی ریاست کے حوالے کر دیا تھا،جس طرح ان کے شوہر قائد ملت لیاقت علی خان نے دہلی کی مہنگی ترین اراضی پر واقع اپنا وسیع و عریض مکان پاکستان کو تحفے میں دے دیا تھا، جس میں آج پاکستان کا سفاتخانہ موجود ہے۔ بیگم صاحبہ اپنے بے لاگ اور دیانتدارانہ اظہارِ خیال کے لئے مشہور تھیں۔سابق نگراں وزیر اعظم غلام مصطفی جتوئی نے بتایا تھا کہ لیبیا کے مرحوم سربراہ کرنل معمر قذافی کے لئے1974ء میں پاکستان میں منعقد ہونے والی اسلامی سربراہی کانفرنس کے موقع پر گورنر ہاؤس کراچی میں ضیافت میں بیگم صاحبہ اور مہمان کو تقریر کرنی تھی، لیکن بیگم صاحبہ نے اس موقع پر فلسطین اور کشمیر کے تناظر میں لیبیا کے سربراہ کو مخاطب کیا تھا جو اس رسمی دعوت کے موقع پر،پروٹوکول میں شامل نہیں تھا، جس کی وجہ سے وزیراعظم ذوالفقار علی بھٹو کو مائیک پر آکر وضاحت کرنی پڑی تھی۔ یہاں ایک اور واقعہ کا ذکر کرنا مناسب ہو گا،جو کہ ان کے دورگورنری میں پیش آیا تھااور جس کا تذکرہ ان کے ملٹری سیکرٹری نے چند سال قبل ایک تقریب میں کیا تھا۔بیگم صاحبہ بربنائے عہدہ صوبے کی تمام سرکاری جامعات کی چانسلر بھی تھیں۔ ایک موقع پر جب ان کو سندھ یونیورسٹی میں تقسیم ِ اسناد کے لئے بطور مہمان بلایا گیا تو یونیورسٹی کے ایک طلبہ کے گروہ کی جانب سے ان کے خلاف احتجاج کا اعلان کیا گیا۔خفیہ اداروں نے ان کو یونیورسٹی نہ جانے کا مشورہ دیا تھا،لیکن انہوں نے کہا کہ میں جمہوریت پر یقین رکھتی ہوں اور احتجاج اس نظام کا حصہ ہے۔ بیگم صاحبہ پروگرام کے مطابق سندھ یونیورسٹی تشریف لے گئیں۔ ان کے خلاف احتجاج ہوا،لیکن انہوں نے انتہائی خوش دلی کے ساتھ تقریب میں شرکت کی۔ بحیثیت گورنر بیگم صاحبہ اپنے لئے آنے والی بیشتر ٹیلیفون کالز خود وصول کیا کرتی تھیں بصورتِ دیگر وہ جواباخود متعلقہ فرد سے رابطہ قائم کرتی تھیں۔ وہ ایک ہمہ جہت اور قد آور شخصیت کی مالک تھیں،جو عصری و نسل نو کے لئے قابل تقلید مثال کی حیثیت رکھتی تھیں۔1965ء کے صدارتی انتخابات کے دوران صدر ایوب خان نے بھاری پیشکشوں کے ساتھ محترمہ رعنا لیاقت علی خان کو محترمہ فاطمہ جناح کی مخالفت پر آمادہ کرنے کی کوشش کی تھی، لیکن انہوں نے یہ کہہ کرانکار کر دیا تھا کہ وہ محترمہ فاطمہ جناح کا بہت احترام کرتی ہیں۔ ان کی مخالفت کا تصور بھی نہیں کر سکتیں اور ساتھ ہی ان انتخابات میں آپ کی حمایت سے بھی معذرت خواہ ہوں۔ بیگم رعنا لیاقت علی خان نے دائرہ اسلام میں شمولیت کے بعد اپنے غیر مسلم والدین، اہل خانہ و دیگر عزیز و اقارب سے مکمل طور پر قطع تعلق کر لیا تھا، چنانچہ اپنے شوہر کی شہادت کے وقت وہ پاکستان میں اپنے کمسن بچوں کے ساتھ بالکل تنہا تھیں۔اس عظیم صدمے کے باوجود ان کے پا ئے استقلال میں کبھی لغزش نہیں آئی اور انہوں نے اپنے غیر مسلم اعزاء سے کبھی رابطہ کرنے کی کوشش نہیں کی۔ بیگم صاحبہ44 سال کی عمر میں اپنے شوہر سے محروم ہو گئی تھیں، جبکہ ان کے دونوں بیٹے ابھی کمسن تھے۔ بعد میں ان کے بیٹے اشرف لیاقت علی خان نے بتایا کہ حکومت ِوقت نے وزیر اعظم کے قتل کے بعد ان کی بیوہ کو بطور اعزازیہ2000روپے ماہوار مقرر کیا تھا اور کراچی کی ایک آبادی میں رہائش کے لئے مکان دیا تھا، جس کا کرایہ وغیرہ،وہ متعلقہ سرکاری محکمے کو ادا کرتی تھیں۔ لیاقت علی خان کی شہادت کے بعد ان کے بینک بیلنس میں محض ایک ہزار روپے کے لگ بھگ موجود تھے۔ اس کے علاوہ ان کے شوہر یا خود ان کی کوئی جائیداد پاکستان میں موجود نہیں تھی، کیونکہ انہوں نے ہندوستان میں اپنی متروکہ املاک کا کوئی دعویٰ نہیں کیا تھا اور نہ ہی ملک میں کوئی جائیداد بنائی تھی۔ ایک موقع پر اس وقت کے پاکستان میں متعین بھارتی سفیر نے بیگم صاحبہ کو املاک کے تبادلے کی پیش کش کی تھی، لیکن لیاقت علی خان نے ناراضگی کا اظہار کرتے ہوئے اس پیش کش کو مسترد کر دیا تھا۔پاکستان کے مایہ ناز سفارت کار جمشید مار کر کے بیان کے مطابق وہ وزیرا عظم لیاقت علی خان کے ہمراہ ان کی رہائش پر موجود تھے کہ محکمہ بحالیات کے سینئرافسر نے انہیں ایک فائل پیش کرتے ہوئے استدعا کی تھی کہ وہ اس پر دستخط کر دیں تو ان کو پاکستان میں متبادل جائیداد مل سکتی ہے جس کو لیاقت علی خان نے یہ کہہ کرواپس کر دیا تھا کہ مذکورہ افسر پہلے پاکستان کے طول وعرض میں کیمپوں میں مقیم مہاجرین کی حالت زار کا جائزہ لیں اور ان کی بحالی کی فکر کریں جب ان میں سے آخری مہاجر آباد ہو جائے گا تو اپنی پیشکش کی فائل کو ان کت سامنے پیش کریں۔ بیگم صاحبہ اپنے شوہر کے اس جذبہ ایثار اور حب الوطنی میں برابر کی شریک تھیں۔وہ ایک سچی اور با عمل مسلمان تھیں اور خود انہوں نے اپنے بارے میں کہا تھا کہ "Iam Muslim by choice and by commitment" یاد رہے کہ بیگم رعنا لیاقت علی خان ان اولین شخصیات میں شامل تھیں، جن کو1978ء میں اقوام متحدہ نے انسانی حقوق کے اعلیٰ اعزاز سے نوازا تھا۔